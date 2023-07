Na internering voor steekpartij op dezelfde dag: psychotische twintiger riskeert zes maanden cel voor diefstal mountainbike in Bredene

Een 23-jarige Algerijn riskeert voor de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf voor diefstal van een mountainbike. Opmerkelijk: voor een steekpartij op dezelfde dag werd Islam B. geïnterneerd.

Op 12 oktober vorig jaar stak Islam B. in Bredene een kameraad neer met een mes. Diezelfde dag ging hij in de badstad ook nog aan de haal met een elektrische mountainbike. De raadkamer besliste in mei om de man, die met psychoses kampt, voor de beide feiten te interneren.

Maar in beroep werd de internering voor de diefstal ongedaan gemaakt. Een internering is immers enkel mogelijk bij feiten die de psychische of fysieke integriteit van het slachtoffer aantasten. Daarom werd B. alsnog voor de correctionele rechtbank gedaagd voor de diefstal.

De procureur vroeg maandag zes maanden cel en wees erop dat B. op 14 juli 2022 al twaalf maanden cel met uitstel kreeg voor diefstallen in Bredene. Advocaat Mathieu Langerock ging voor de vrijspraak. “Hij is duidelijk ontoerekeningsvatbaar”, pleitte hij. Daar ging de rechter niet mee akkoord. “Volgens het psychiatrisch verslag is zijn oordeelsvermogen ernstig aangetast, maar niet volledig tenietgedaan”, stelde hij.

De uitspraak volgt op 31 juli. (AFr)