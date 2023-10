Na controle in Oostende: kapitein vissersschip riskeert celstraf en monsterboete voor smokkel van taksvrije rookwaar

Een 34-jarige Nederlander moet zich voor de Brugse strafrechter verantwoorden voor smokkel van taksvrije sigaretten. De douane hoopte bij een controle in Oostende 40.400 sigaretten aan te treffen, maar die bleken verdwenen. “We rookten ze allemaal zelf op”, klonk het weinig overtuigend.

Omdat het vissersschip Hillie regelmatig kort uitvoer zonder dat te melden besloot Douane en Accijnzen op 3 mei 2021 in het holst van de nacht tot controle over te gaan in Oostende. Op basis van hun informatie hoopten de douaniers er een lading van 40.400 taksvrije sigaretten aan te treffen, maar die bleken verdwenen. De Nederlandse kapitein A.D. (34) verklaarde dat de sigaretten nog in een busje aan land staken.

Vissersboten die buiten de territoriale wateren varen mogen voor de bemanning taksvrije goederen, zoals sigaretten, aankopen. Die moeten evenwel in een verzegelde kast aan boord worden opgeslagen. Pas als het schip zich buiten de territoriale wateren bevindt, mag die kast worden opengemaakt.

Ongeloofwaardige verklaring

Een drietal dagen later paste de kapitein zijn verklaring aan en stelde hij dat de bewuste sigaretten eigenlijk in de provisiekast staken. “Maar we hebben de hele voorraad zelf opgerookt”, klonk het. De advocaat van Douane en Accijnzen noemde dit totaal ongeloofwaardig. “Dit zou betekenen dat vijf bemanningsleden op vier dagen tijd dag en nacht 1,4 sigaretten per minuut zouden hebben gerookt”, pleitte meester Peter Naert. “Nochtans was meer dan één roker aan boord. Het ging duidelijk om een clandestien handeltje en de bestellingen waren de maanden vóór de interventie stevig toegenomen.”

Celstraf en monsterboete

De kapitein, die zijn kat stuurde naar het proces, riskeert tot een jaar gevangenisstraf en tot 110.000 euro boete. Daarnaast riskeert hij ook 11.000 euro ontdoken accijnzen te moeten betalen. De Zeebrugse rederij en de vennootschap riskeren boetes tot 220.000 euro. Zij ontkenden hun betrokkenheid evenwel met klem. De rechtbank doet uitspraak op 8 november. (AFr)