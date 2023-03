Na bijna 20 jaar geen straf voor koppel na valse naam bij asielaanvraag: “Om onder de radar van de Russen te blijven”

Omdat ze bijna 20 jaar geleden bij hun asielaanvraag in België een valse achternaam gebruikten om onder de radar van de Russen te blijven, moest een Tsjetsjeens koppel uit Roeselare zich voor de rechter verantwoorden. Die toonde begrip, verklaarde hen schuldig maar gaf geen straf.

Bijna 20 jaar geleden vluchtte het koppel uit Roeselare uit hun land weg door de burgeroorlog. Murad D. was toen al twee keer door de Russen ontvoerd, de school waar Malika D. studeerde, was aangevallen. Tijdens hun asielaanvraag in België gebruikten ze een valse achternaam om niet door de Russen opgespoord te kunnen worden.

“Geen kwaad opzet”

Toen ze na vele jaren een aanvraag indienden om de achternamen van hun ondertussen vijf kinderen opnieuw aan te passen, startte een onderzoek. Dat resulteerde in een dagvaarding voor valsheid in geschrifte en gebruik en valse naamdracht. “Die andere achternaam heeft geen enkel effect gehad op de goedkeuring van hun asielaanvraag of het bekomen van de Belgische nationaliteit”, aldus hun advocaat. “Er was geen kwaad opzet. Ze hebben gewoon gelogen om zichzelf te beschermen.” (LSi)