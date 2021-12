Na betrapping in Jabbeke: man met uitkering riskeert strenge straf voor negentien winkeldiefstallen

Een 54-jarige man uit Etterbeek riskeert in de Brugse rechtbank een strenge straf voor negentien winkeldiefstallen.

Op 24 juli 2019 werd Thierry S. op heterdaad betrapt in de Okay-winkel in Jabbeke. Hij gaf toe dat dit niet de eerste keer was en onderzoek wees uit dat hij die maand al zeven keer had toegeslagen in dezelfde winkel. “Hij verstopte zijn buit telkens in een kinderwagen of onder zijn kledij”, verduidelijkte procureur Jochen Van Aelst.

Drank en sigaretten

De betrapping maakte duidelijk weinig indruk want in de maanden nadien sloeg S. toe in Colruyt- en Okay-filialen in Brugge, Gistel, Bredene, Zedelgem en Vilvoorde. Bij feiten in Ternat gebruikte hij geweld tijdens zijn vlucht. De man had het telkens gemunt op drank en sigaretten. De procureur tilde er zwaar aan dat de man een uitkering geniet. “Is dit hoe hij de samenleving wil bedanken?”, sneerde hij.

Volgens de verdediging pleegde S. de feiten op bevel van de persoon bij wie hij toen verbleef. “Als mijn cliënt niet deed wat hij zei zou hij op straat belanden”, pleitte meester Pieterjan Dens. De uitspraak volgt op 7 januari. (AFr)