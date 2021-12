Na betrapping in De Panne: tot vijf jaar cel voor mensensmokkelaars die slachtoffers als “kippen” omschreven

Acht leden van een mensensmokkelbende hebben in de Brugse rechtbank tot vijf jaar cel gekregen. De mannen, hoofdzakelijk Tsjechen, noemden hun slachtoffers tijdens telefoongesprekken steevast “kippen”.

Op 11 juli 2019 hield de politie in De Panne drie voertuigen met Britse nummerplaten staande. Twee daarvan waren bestelwagens waarin de agenten verborgen ruimtes ontdekten voor de smokkel van transmigranten. De vijf inzittenden, vier Tsjechen en een Slovaak, werden de boeien geslagen.

Verder onderzoek wees uit dat de Tsjech Lukas G. (33) de vier anderen in zijn thuisland had geronseld als chauffeur voor mensensmokkel. Naar eigen zeggen werkte hij voor zijn landgenoot Dusan H. (48) en diens gelijknamige 30-jarige zoon. Zij ontvingen op hun beurt vanuit het Verenigd Koninkrijk bevelen van de Afghaanse bendeleider Jan K. (41).

Op het moment van de betrapping in De Panne zat vader H. in Tsjechië in de cel voor mensensmokkel. Het Brugse gerecht ging hem daar verhoren en kwam te weten dat er op 9 juni en 13 juli smokkeltransporten hadden plaatsgevonden. Tijdens het onderzoek stelden de speurders vast dat de bende de slachtoffers aan de telefoon “kippen” noemde. Voor de politie hanteerde ze de codenaam “tuinbonen”.

Niemand van de bende kwam opdagen voor het proces. Leider Jan K. kreeg vijf jaar effectief en een geldboete van 40.000 euro. Vader en zoon H. kregen elk 40 maanden cel en een boete van 40.000 euro. Lukas G. kreeg 37 maanden cel. De rechter beval voor alle vier de onmiddellijke aanhouding. De vier chauffeurs kregen elk 30 maanden celstraf met uitstel.

Twee andere bendeleden werden respectievelijk in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk al veroordeeld tot tien en twee jaar cel voor smokkel van Afghaanse vluchtelingen. Het Brugse gerecht besliste om hen niet mee te dagvaarden. (AFr)