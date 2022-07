Na betrapping in Adinkerke: man krijgt veertig maanden cel voor mensensmokkel met rubberbootjes

Een 57-jarige Turk uit Duitsland heeft voor de Brugse rechtbank 40 maanden celstraf gekregen, waarvan achttien maanden effectief, voor mensensmokkel met rubberbootjes. Het openbaar ministerie had vijf jaar effectieve celstraf gevraagd.

Adnan T. liep op 18 december vorig jaar tegen de lamp aan de afrit van de E40 in Adinkerke. Zijn Ford Focus was volgestouwd met bootjes, handpompen, reddingsvesten, jerrycans met brandstof en een buitenboordmotor. De man uit het Duitse Duisburg bekende vijf transporten, waarbij hij telkens 200 à 300 euro kreeg.

“De beklaagde is de zoveelste die zich in Duitsland laat rekruteren om nautisch materiaal naar de Franse kust te brengen”, stelde procureur Mike Vanneste. “Mensensmokkel over de Noordzee is nochtans levensgevaarlijk. Bovendien betreft het hier duidelijk geen eenmalige uitschuiver.”

Buurman

T. werd naar eigen zeggen in Duisburg geronseld door een buurman. “Iraakse Koerden staan aan het hoofd van de smokkelbende”, pleitte advocate Nadia Lorenzetti. “Mijn cliënt was werkloos en had schulden. Het zijn altijd dommeriken zoals hij die zich voor de kar laten spannen. Toen hij begin november weigerde mee te werken werd zijn deur ingestampt. Hopelijk kan hij op enige mildheid rekenen.” AFr