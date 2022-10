Na 2 doden op E17 in Harelbeke door achtergelaten auto: Fransman vraagt na 8 maanden vrijlating

Een 27-jarige Fransman uit Rijsel vraagt na een verblijf van 8 maanden in de cel vrijgelaten te mogen worden. Hij liet op 10 juli 2021 langs de pikdonkere E17 in Harelbeke zijn auto in het midden van de snelweg achter en liep met zijn passagier weg. Een vrachtwagen knalde op de auto en kantelde. Twee Letse truckers overleefden de crash niet.

Het ongeval gebeurde rond 3.30 uur in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 juli. Een Peugeot met Franse nummerplaat was op de E17 ter hoogte van Harelbeke een wiel verloren. Mouhai-Eddine B. (27) zat achter het stuur, Slimane L. (36) was passagier. Ze stapten uit en lieten het voertuig in het midden van de snelweg gewoon achter. “Met z’n tweeën weggevlucht, met een fles drank in de handen”, vertelde een getuige.

Letse trucker

De achtergelaten Peugeot werd kort daarna aangereden door een nietsvermoedende vrachtwagenchauffeur, die een lading potgrond vervoerde. Door de klap kantelde de vrachtwagen en kwam de lading volledig over de snelweg terecht. De truck belandde vervolgens in de middenberm en tegen een verlichtingspaal. De 51-jarige Letse trucker en zijn 42-jarige Letse bijzitter overleefden niet. De snelweg richting Kortrijk bleef ter hoogte van Deerlijk urenlang afgesloten. Voor heel wat buitenlandse truckers en vele reizigers die hun tocht richting zuiden aanvatten, was het wachten geblazen. Pas ’s middags kon de snelweg opnieuw vrijgegeven worden.

Chauffeur nog in cel

Een zoektocht naar de twee inzittenden volgde en resulteerde uiteindelijk in de aanhouding en uitlevering van de twee Fransen die zich nu voor de Kortrijkse politierechtbank moeten verantwoorden. Passagier Slimane L. is ondertussen op borg vrijgelaten. Chauffeur Mouhai-Eddine B. zit sinds februari in een Belgische cel en zakte vrijdag geboeid naar het proces voor de politierechtbank af.

Zoektocht nabestaanden

De transportfirma van de overleden truckers stelde zich burgerlijke partij maar de zoektocht naar de nabestaanden van de slachtoffers is nog niet afgerond. Waardoor de zaak naar 25 november is uitgesteld. “Ik vrees dat vooral de burgerlijke kant van de zaak nog voor uitstellen zal zorgen. Daarom vraag ik de voorlopige vrijlating van mijn cliënt”, pleitte advocaat Stefaan Bonte. “Dan kan hij in Frankrijk voor zijn moeder zorgen en terugkeren als het proces echt van start gaat.”

Vrees

De openbare aanklager verzette zich tegen dat verzoek. “De dag na het ongeval was hij via sociale media al op de hoogte van hetgeen allemaal was gebeurd”, klonk het. “Toch bood hij zich niet spontaan bij de politie aan. Er moest een heel onderzoek en een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd worden. Laten we hem nu vrij dan vrees ik dat hij zal vluchten.” Zijn passagier, die eerder al was vrijgelaten, liet ondertussen verstek gaan. De politierechter spreekt zich volgende week over de eventuele vrijlating uit. (LSi)