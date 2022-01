Na 17 jaar illegaal verblijf: veertiger staat terecht voor slagen aan partner en dochter in Menen

“Hoe is het eigenlijk mogelijk dat hij al 17 jaar illegaal in ons land verblijft?” Die terechte vraag stelde de Kortrijkse strafrechter toen een 49-jarige Tunesiër geboeid voor haar op het beklaagdenbankje zat. Hij moest er zich verantwoorden voor partnergeweld.

Op 3 april 2021 liep een dame overstuur het politiecommissariaat in Menen binnen. Uit vrees voor haar agressieve partner Moez G. was ze gevlucht maar ze vertelde dat haar dochter nog altijd in hun woning was. En dat terwijl er al sinds de avond voordien klappen waren gevallen. Daarbij was er zowel met de vlakke hand als met het platte deel van een hakmes en metalen staven geslagen, ook op de dochter.

In de cel

Aanvankelijk ontkende G. maar gaandeweg bekende hij mondjesmaat. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 2 jaar en een boete van 800 euro voor de Tunesiër. Omdat hij eigenlijk illegaal is, verblijft hij sinds de klachten in de cel.

“Het is een complexe situatie maar de voorbije jaren had hij een lange relatie, hij heeft ook een Belgische dochter en ook zijn huidige partner wil hem een tweede kans geven”, aldus zijn advocaat. Hij vroeg een gevangenisstraf met begeleidende voorwaarden. Vonnis op 7 februari. (LSi)