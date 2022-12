Museum in wording of vreselijk stort? Francies C. (61) riskeert opnieuw 8.000 euro boete voor zijn perceel vol afval in Heule

Zelf omschrijft hij het als een museum in wording, volgens de procureur des Konings gaat het om een verkapt stort. Francies C. (61) riskeert opnieuw 8.000 euro boete omdat hij er niet in slaagt de grote hoeveelheid afvalstoffen op te ruimen op zijn perceel in Heule.

De problemen op zijn terrein slepen al aan sinds 2010, toen stelde de politie voor het eerst een PV op. In 2014 werd Francies C. daar al voor veroordeeld. Hij kreeg de opschorting van straf al moest hij nog steeds dringend zijn terrein opruimen.

Oude gewoontes

“De situatie leek in 2015 even verbeterd, maar hij herviel blijkbaar in zijn oude gewoontes”, zei de procureur op het proces. “In 2019 waren de loodsen niet meer te betreden door al het afval. Zijn terrein heeft het uitzicht van een verkapt stort al ziet hij het zelf niet als afval. Meneer zit vol goeie intenties en vertelt enthousiast over het museum dat hij wil oprichten maar de problemen zijn hem boven het hoofd gegroeid.”

De helft van de gevorderde boete is met uitstel, maar de procureur vroeg ook om de man op straffe van een dwangsom alles te laten opruimen tegen een bepaalde datum.

Hoogbejaarde vader

C. werkt nog vier vijfden, staat in voor de zorg voor zijn hoogbejaarde vader en is bezig met de renovatie van tien huizen van zijn familie. Hij werd eerder al veroordeeld voor stedenbouwkundige inbreuken en riskeert nu opnieuw boetes voor leegstand als hij de huizen niet op tijd kan opkalefateren. “Ik heb dus erg weinig tijd”, zei C. zelf.

“Het museum is er intussen maar het is nog niet toegankelijk. Het is een chicoreimuseum met interieurs uit de tijd van toen. Veel van het zogenaamde afval zijn bouwmaterialen die ik nodig heb. Verder heb ik 35 jaar rommelmarkten gedaan en verzamel ik nog steeds veel.”

De man vroeg om hem tot na de zomer tijd te geven om alles op te ruimen maar de procureur wou een stok achter de deur.

Op 13 februari komt de zaak opnieuw voor, intussen komt een nieuwe inspectie langs.