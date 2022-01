Motorcrossers staan terecht voor illegale rit in natuurgebied

Een groep van 14 motorcrossers en enkele mede-organisatoren van een rit in de Gheluwveldse Bossen in Zonnebeke riskeren voor de correctionele rechtbank een symbolische, voorwaardelijke celstraf van twee maanden omdat ze illegaal in natuurgebied rondreden. De openbare aanklager vroeg ook de verbeurdverklaring van de 9 in beslag genomen crossmotoren.

Halfweg maart konden toezichthouders van Natuur en Bos in een bosje een groep crossmotorrijders tijdens een illegale rit betrappen. Inspecteurs van de politiezone Polder konden in bijstand geroepen worden.

Ruimtelijk kwetsbaar gebied

Samen slaagden ze erin zowel in Houthulst als in Langemark-Poelkapelle 9 wegvluchtende crossmotoren en twee ondersteunende auto’s staande houden. Het parket nam de tweewielers in beslag. Het wil die nu door de rechter verbeurd laten verklaren. “Ze waren in ruimtelijk kwetsbaar gebied aan het crossen. Daar is gemotoriseerd verkeer niet toegelaten”, aldus de procureur.

In totaal werden negen crossers en nog twee motorvoertuigen waarmee logistieke ondersteuning zoals eten en brandstof werd verleend, geïdentificeerd. De crossers zijn dertigers uit hoofdzakelijk Oost- en West-Vlaanderen.

Ware plaag

Volgens het parket zijn dergelijke illegale activiteiten van crossen in natuurgebieden een ware plaag in Limburg en Heuvelland, die zich nu dus verder in West-Vlaanderen verspreidt.

De crossers vinden de verbeurdverklaring totaal disproportioneel. “Ze waren zich van geen kwaad bewust”, klonk het bij hun verdediging. “Ze reden het bosje via een sluipweg in. Daar was geen verbodsbord aangebracht.” Vonnis op 14 februari. (LSi)