Moordende landbouwer riskeert jaar cel voor slagen aan zijn ex-partner: “Het gaat hier niet om het moorddossier”

De 44-jarige landbouwer uit Waardamme bij Oostkamp die in november 2022 zijn twee dochtertjes Maud (8) en Ona (5) verstikte, riskeert een jaar cel wegens slagen en verwondingen van zijn ex-partner. De moeder van de twee meisjes keek haar ex-man vandaag, veertien maanden na de dubbele moord, voor het eerst terug in de ogen.

De feiten waarvoor Chris Vanhaverbeke vandaag terecht stond, dateren van augustus 2022. Het ging toen al een tijdje niet goed tussen het koppel, dat samen een landbouwbedrijf met B&B uitbaatte in Waardamme bij Oostkamp. De vele discussies over het financiële reilen en zeilen van hun bedrijf veroorzaakte vaak spanning. Op 21 augustus 2022 kookt het potje bij Vanhaverbeke over en geeft hij zijn vrouw een klap op het hoofd. Het is voor de 37-jarige vrouw hét sein om haar koffers te pakken.

Ze stapt naar de politie en geeft daar ook aan dat ze tegen haar zin nog seksuele betrekkingen moest hebben met Vanhaverbeke. Een maand na die aangifte is het koppel feitelijk gescheiden. De twee dochtertjes zien hun papa enkel nog de woensdag en de zaterdag. Tot grote frustratie van Chris Vanhaverbeke, die vruchteloos probeert om een andere omgangsregeling te krijgen bij de familierechtbank.

Stoppen slaan door

Op 16 november 2022 slaan de stoppen finaal door bij de landbouwer. Hij haalt zijn dochtertjes af van school, rijdt naar de boerderij en brengt hen daar allebei op gruwelijke wijze om het leven. Nadien verwittigt hij zijn ex-partner en gaat hij doelloos rondjes rijden. Diezelfde avond vindt de politie de beide lichaampjes en wordt ook Vanhaverbeke gearresteerd. Sindsdien zit hij in de cel.

“Hij is een wolf in schaapsvacht”, pleitte advocaat Kristiaan Vandenbussche vandaag in de rechtbank. De raadsman uit Veurne staat de ex-partner van Chris Vanhaverbeke bij. “Op 24 september werd hij door de politie verhoord over de feiten. Daarin zei hij dat hij zich schaamde, maar uit het moorddossier weten we dat hij dan al opzoekingen deed op Google naar gezinsdrama’s en het vermoorden van kinderen”, klonk het.

Brief

Ook ex-partner Astrid nam het woord en las een brief voor aan de rechtbank. “Beste voorzitter, Chris Vanhaverbeke heeft alles van mij afgenomen. Ik weet dat deze zaak daar niet over gaat, maar over de slagen van 21 augustus. Tijdens onze relatie was er veel geweld, maar vooral psychisch. Tot op vandaag ben ik bang van Chris Vanhaverbeke. Na alles wat gebeurd is, heeft hij me nog lastig gevallen. Graag zou ik rust krijgen. Ik hoop op een rechtvaardig vonnis”, klonk het.

De procureur hield zijn requisitoir kort. “De feiten van intrafamiliaal geweld worden niet betwist. Ze waren ook de grond van de echtscheiding. Maar bij de kwalificatie van verkrachting heb ik twijfel. Hij heeft aan haar gevraagd of hij zijn ‘blauw pilletje’ mocht nemen en zij heeft gezegd van wel”, klonk het. Voor de feiten van partnergeweld vroeg de procureur om Chris Vanhaverbeke één jaar cel met uitstel op te leggen.

Blanco strafblad

Kris Vincke, de advocaat van de beklaagde, vroeg om de vrijspraak voor de verkrachting en de gunst van de opschorting voor de slagen. Daarbij zouden de feiten bewezen verklaard worden, maar volgt er geen straf. “Ik zie niet in waarom mijn cliënt dat niet zou kunnen krijgen? Het gaat hier niet om het moorddossier. Het gaat hier om een man met een quasi blanco strafblad die één keer een slag heeft gegeven, uit pure wanhoop omdat hij hoorde over een nakende scheiding”, pleitte Vincke.

Dat door de advocaat van de burgerlijke partij uitgebreid geciteerd werd uit het moorddossier vond hij meer dan een brug te ver. “Dat is schending van het inzagerecht. Men mag die stukken hier niet gebruiken. Het moorddossier zal behandeld worden voor het hof van assisen, het is aan de jury om daarover te oordelen”, klonk het.

Op 26 februari zal de rechter oordelen over de slagen.