Moordenaar weduwe Marleen uit Oostende twee maanden langer in de cel, kompaan binnenkort verhoord

De 33-jarige man die in de cel zit op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw uit Oostende krijgt twee maanden langer cel. Dat besliste de Brugse raadkamer vrijdagochtend. De Noord-Macedoniër tikt zo bijna twaalf maanden gevangenis aan.

Het levenloze lichaam van Marleen Van Leeuw (64) werd op 21 maart aangetroffen in een gracht in het Zeeuwse grensdorp Koewacht. Het parket opende onmiddellijk een onderzoek, omdat duidelijk was dat de vrouw met geweld om het leven werd gebracht. Niet veel later kwam de politie een 33-jarige kennis van de vrouw op het spoor. Elvir S. stond internationaal geseind en kon op de luchthaven van Düsseldorf, vlak voor hij de benen wilde nemen, geklist worden.

Bekentenissen

Lange tijd waren er veel vragen in het dossier rond de moord op Marleen Van Leeuw, tot deze zomer Elvir S. plots wél aan het spreken ging. De dertiger bekende plots de moord.

De speurders hadden al langer het vermoeden dat Elvir S. de dader was, maar nooit eerder bevestigde de man dat ook zelf. Eindelijk kwam er een doorbraak in de zaak, al blijven de speurders nog achter met heel wat vragen.

Kompaan

Elvir S. verscheen vrijdagochtend voor een zoveelste keer voor de Brugse raadkamer. Die besliste om zijn aanhouding met twee maanden te verlengen. Het West-Vlaamse gerecht was lange tijd, ook na de bekentenis, op zoek naar de kompaan van Elvir S.

De tweede verdachte zou als medeplichtige geholpen hebben om het lichaam van Marleen te verplaatsen. In tegenstelling tot Elvir S. kon die persoon wél vluchten naar Noord-Macedonië. Daar werd de man even later ingerekend. Binnenkort vindt ook daar een grondig verhoor van de tweede verdachte plaats.