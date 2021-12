Moordenaar Sofie Muylle riskeert zes maanden cel voor cannabis in de gevangenis

Alexandru Caliniuc (27), de moordenaar van Sofie Muylle, blijft in beroep ontkennen dat hij drugs bezat in de gevangenis. In zijn cel werd 3,39 gram cannabis aangetroffen, maar de Roemeen beweert dat de drugs van zijn celgenoot waren. Hij vraagt ook de vrijspraak op grond van procedurefouten. Het openbaar ministerie vorderde zes maanden. “Drugs in de gevangenis: daarvan komt al het haar op mijn rug van recht!”

Het levenloze lichaam van Sofie Muylle werd op zondag 22 januari 2017 aangetroffen op het strand van Knokke. Alexandru Caliniuc werd pas vijf maanden later in zijn thuisland Roemenië opgepakt op verdenking van moord. Op camerabeelden was immers te zien hoe de man met de opvallende blauwe jas urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam.

In mei dit jaar werd hij veroordeeld tot 25 jaar cel voor moord en verkrachting. Sinds zijn overlevering verblijft Caliniuc in de gevangenis van Brugge. Op 26 februari 2020 werd tijdens een controle van zijn cel 3,39 gram cannabis ontdekt. Bij een tuchtzitting in de gevangenis zou de beklaagde de feiten bekend hebben. Maar hij werd toen verhoord zonder advocaat of tolk.

In eerste aanleg probeerde zijn toenmalige advocaat dat argument al aan te wenden voor de vrijspraak, maar zonder succes. Hij kreeg drie maanden cel. Nu probeert zijn nieuwe advocaat, Mathieu Langerock, dat opnieuw in beroep. “Hij begrijpt geen Frans of Engels. Die drugs waren trouwens van zijn celmaat die nooit is verhoord geweest. Volgens Langerock nam zijn cliënt de schuld op zich om later iets in de plaats te krijgen.

Juiste kruisjes

“Dat gaat zo in de gevangenis. De celmaat betreft een Palestijn die intussen ook al de gevangenis heeft verlaten en dus niet meer kan verhoord worden.” Nochtans schreef Caliniuc in de gevangenis in enkele lijnen in het Engels een bekentenis. Ook zette hij de juiste kruisjes bij de juiste antwoorden op zijn verhoorformulier.

“Hij heeft dus zonder kennis van het Engels lukraak iets op geschreven en achteraf bleek het toevallig allemaal juist?”, vroeg de procureur-generaal zich af. Hij vorderde zes maanden cel. “Drugs in de gevangenis: het haar op mijn hoofd zal er niet grijzer van worden, maar daarvan komt al het haar op mijn rug van recht!”

Gruwelijke feiten

Caliniuc blijft echter ontkennen. “De politie heeft gezegd wat ik moest doen. En mijn celgenoot heeft gedreigd om mij te slaan als ik de schuld niet op mij zou nemen!”

Ook dat schoot bij de procureur-generaal in het verkeerde keelgat. “Onze vriend stond wel terecht voor één van de gruwelijkste feiten van de afgelopen decennia in ons land! En hij zou zich laten afdreigen door een celgenoot? In de gevangenis heerst er ook een hiërarchie en iemand die een moord gepleegd heeft zal zich niet zomaar laten afdreigen!”, Bovendien spreken we van februari 2020, dus nog voor het assisenproces. Je had er alle belang bij om met een maagdelijk strafblad naar het assisenhof te trekken om de jury tot enige mildheid te overtuigen. En dan zou jij voor 3,39 gram cannabis de schuld op jou nemen?”

De uitspraak volgt op 12 januari.

(OSM)