Monsterboete voor traiteur die personeel ruim 100.000 uur in het zwart liet presteren

De zaakvoerder van horecazaak Munchenhof in Langemark heeft voor de Brugse rechtbank een geldboete van 268.800 euro gekregen, de helft met uitstel, voor zwartwerk. Op 2,5 jaar tijd gaf H.D. (50) uit Zonnebeke ruim 100.000 gepresteerde uren van zijn personeel niet aan.

In de loop van 2016 betrapte de politie de bestelwagens van het Munchenhof herhaaldelijk op verkeersinbreuken. Een deel van de bestuurders van de bestelwagens, waarmee de traiteurdienst van de horecazaak maaltijden aan huis levert, bleken evenwel niet gemeld bij de RSZ. “De gegevens van de prikklok van het Munchenhof wezen uit dat er veel meer uren gepresteerd werden dan dat er werden geregistreerd”, verduidelijkte arbeidsauditeur Evi De Clercq. “Sommige werknemers waren zelfs helemaal niet aangemeld.”

Aanslagen en corona

Naast een traiteurdienst omvat het Munchenhof ook een jeugdherberg, restaurant en feestzaal. Volgens De Clercq gaf zaakvoerder H.D. tussen 1 juni 2016 en 9 november 2018 ruim 100.000 gepresteerde uren van 56 werknemers niet aan. De verdediging betwistte niet dat er in het zwart werd gewerkt maar betwistte wel de omvang van de fraude. “Mijn cliënt heeft het niet makkelijk gehad”, pleitte meester Inge Derde. “Na de aanslagen van 2016 bleven de Britse schoolkinderen, die de soldatenkerkhoven komen bezoeken, weg uit zijn jeugdherberg. En door de coronacrisis waren zijn feestzaal en restaurant lange tijd gesloten.”

444.000 euro verbeurdverklaard

Meester Derde was niet te spreken over de gevraagde verbeurdverklaring en plaatste vraagtekens bij de berekeningswijze. “Dit is een eenvoudige manier om geld te krijgen van mensen die het hebben”, sneerde ze naar de arbeidsauditeur. De rechtbank volgde desondanks de berekeningswijze van het arbeidsauditoraat en verklaarde vrijdag liefst 444.000 euro aan ontweken sociale bijdragen verbeurd. “Het gedrag van de beklaagde werkte ronduit concurrentievervalsend”, aldus de rechtbank.

(AFr)