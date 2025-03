Mongoolse dievenbende riskeert tot 37 maanden cel voor diefstallen bij kledingwinkels in Knokke-Heist

Het Openbaar Ministerie vordert voor drie mensen uit Mongolië een gevangenisstraf na een hele reeks diefstallen. De dievenbende, bestaande uit twee mannen en een vrouw, sloegen vooral hun slag bij kledingwinkels in Knokke-Heist. De feiten worden niet ontkend.

De Mongoolse dievenbende hanteerde telkens dezelfde modus operandi: U.D. (50) en B.M. (41) ontvreemdden heel wat kledingstukken uit winkels en staken alles telkens in een tas. Die tas, met buit, werd bij buitenkomst afgegeven aan opdrachtgever B.D. (56). Die stak de goederen telkens weg in de koffer van een Volkswagen Passat met Tsjechische nummerplaat. De opdrachtgever toonde het duo op voorhand ook netjes welke items exact gestolen moesten worden.

Na twee winkeldiefstallen op 15 september 2024 kreeg de politie het drietal in het vizier. De wagen werd uiteindelijk nog geen maand later opnieuw opgemerkt in Knokke. Tijdens een controle troffen de agenten in de koffer heel wat gestolen goederen aan. De buit bedroeg 66 kledingstukken, goed voor een waarde van meer dan 5.000 euro. De politie kon de dievenbende uiteindelijk aan elf diefstallen linken in Knokke. Telkens werden jassen, truien of beha’s gestolen.

Asielaanvraag

Het Openbaar Ministerie vorderde voor B.D. een effectieve celstraf van 37 maanden. Nicht U.D. en haar partner B.M. riskeren 30 en 24 maanden effectieve celstraf. Niemand ontkent de feiten, al benadrukte de verdediging wel de moeilijke situatie van de Mongolen. “Het gaat over mensen die in een intrieste situatie zaten, die proberen een beter leven te hebben”, zegt meester Virginie Cottyn die optrad voor U.D.

Bovendien zou kopstuk B.D. asiel aangevraagd hebben in Rijsel, maar dat werd geweigerd. “Dat ging niet zoals gepland”, zegt meester Ellen Eneman. “Daardoor had mijn cliënt geen recht op hulp of een uitkering. Daarom heeft hij de beslissing genomen om diefstallen te gaan plegen.”

De rechtbank doet uitspraak op 28 april.

(CCA)