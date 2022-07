Moeder krijgt pistool tegen hoofd en wordt in kofferbak geduwd aan B-park in Brugge, dader riskeert vier jaar cel

Een 45-jarige Blankenbergenaar riskeert voor de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf voor een brutale overval op de parking van het winkelcentrum B-Park in Brugge. “De feiten hadden veel weg van een filmscenario”.

Op 10 maart haalde Nico C. omstreeks 10.30 uur een luchtdrukpistool boven op de parking van het Brugse winkelcentrum B-Park ter hoogte van de Hypermarkt Carrefour. Hij plaatste dit tegen het hoofd van 42-jarige vrouw en duwde haar in de koffer van haar Renault Captur.

Hij reed met de wagen tot aan een bankautomaat in de buurt van de Scheepsdalebrug waar de moeder van een kind 500 euro moest afhalen met haar bankkaart. Ze moest haar portefeuille en gsm afgeven en werd vervolgens gelost.

“Mijn cliënte moest vijf minuten ter plaatse blijven staan tot de beklaagde uit het zicht was verdwenen”, pleitte advocaat Peter Crutelle. “Pas dan mocht ze met haar wagen vertrekken.”

Cocaïnehandel

De politie kon C. identificeren op basis van beelden van camera’s aan B-Park en de parking van de Colruyt in Blankenberge waar hij de gsm van het slachtoffer weggooide. Daags na de overval en op 15 maart probeerde hij nog meer geld af te halen met de bankkaart en op 18 maart kon hij uiteindelijk worden opgepakt.

De man heeft een flink gevuld strafregister en kreeg in april vorig jaar nog 30 maanden voorwaardelijke celstraf voor zijn aandeel in een dossier van cocaïnehandel vanuit een Blankenbergs kapsalon. Hij stond op het moment van de overval dus onder voorwaarden.

Onder invloed van drank en drugs

Volgens de verdediging pleegde C. de overval onder invloed van drank en drugs. “Hij zat in geldnood”, pleitte meester Mathieu Langerock. “Hij schaamt zich voor de feiten, die veel weg hebben van een filmscenario. Hij heeft begeleiding nodig voor zijn verslavingsprobleem. We hopen toch op enige mildheid.”

Meester Crutelle vroeg de rechtbank om een deskundige aan te stellen om de psychologische schade bij zijn cliënte na te gaan. De uitspraak volgt op 25 juli.

(AFr)