Moeder krijgt drie maanden cel voor laster nadat ze beelden verspreidde van Oostendse politie die zoontje aan handen en voeten kwam weghalen

Een 46-jarige vrouw uit Zedelgem heeft drie maanden cel en een geldboete van 400 euro gekregen voor privacyinbreuken en lasterlijke aangifte. M.D. verspreidde via sociale media beelden van de politie die op bevel van de familierechtbank haar tienjarig zoontje kwam weghalen. “Het staat vast dat zij de politie in een slecht daglicht wou plaatsen”, oordeelde de Brugse strafrechtbank.

Eind 2019 veroorzaakte een filmpje van een politieoptreden in Oostende de nodige ophef op sociale media. Op de beelden was te zien hoe agenten een tienjarig jongetje aan handen en voeten weghaalden bij de moeder. Die had de jongen een viertal jaar geleden vanuit Benidorm meegebracht naar Oostende waarop de vader, een Spanjaard, klacht had ingediend wegens parentale ontvoering. De familierechtbank had uiteindelijk bevolen dat de jongen terug naar de vader moest.

Omdat de moeder, M.D., de uitspraak bleef negeren, kwam de politie de jongen op 4 december 2019 op school ophalen. Toen bleek dat hij daar niet was, ging een andere politieploeg aan de woning van de moeder tot actie over. Volgens het parket weigerde M.D. elke medewerking. “Ze had haar zoontje ook duidelijk opgestookt om zich te verzetten”, stelde de procureur. “De politie toonde heel wat geduld, maar kon uiteindelijk niet anders dan de jongen aan handen en voeten mee te nemen.”

Politie in slecht daglicht plaatsen

M.D. verspreidde de beelden van de interventie niet enkel via sociale media, maar bezorgde ze ook aan de pers. Nadat het Comité P haar klacht wegens politiegeweld seponeerde, werd ze zélf voor de strafrechtbank gedaagd. “De agenten werden ten onrechte afgeschilderd als kinderbeulen”, stelde de procureur. “Ze deden hun werk nochtans correct. Ze waren bovendien herkenbaar op de beelden. Dat was er zwaar over.”

De verdediging drong tevergeefs aan op de vrijspraak. Volgens advocaat Pieterjan Dens legde M.D. haar klacht ter goeder trouw neer. “Die beelden waren hallucinant en ik kan goed begrijpen dat mevrouw flipte”, pleitte hij. “Ze was ervan overtuigd dat de agenten onrechtmatig hadden gehandeld.” De rechtbank zag dat evenwel anders. “Het staat vast dat zij de politie in een slecht daglicht wou plaatsen”, klonk het. De jongen is intussen terug bij de moeder, die tegenwoordig in Zedelgem woont. (AFr)