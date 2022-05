Moeder en zoon uit Kortemark voor rechter na slaan van politiemensen

Een jonge twintiger en zijn moeder uit Kortemark moeten zich voor de Ieperse rechter verantwoorden nadat ze slaags geraakten met twee politiemensen. Die kwamen tussenbeide bij een discussie na een ongeval.

In de nacht van 21 op 22 augustus vorig jaar gebeurde in de Terrestraat in Houthulst een verkeersongeval. Gewonden vielen er niet, maar toch liep de situatie volledig uit de hand. Alles begon met een discussie tussen enkele omstanders en Y.T. (22), die blijkbaar de wagen waarin hij zich bevond, probeerde te verplaatsen.

Agressief

De politie werd erbij geroepen en de zaak escaleerde. “Mijn cliënt belde zijn moeder en die kwam ter plaatse”, zegt meester Klaas Van Dorpe die de vrouw en haar zoon verdedigde in de rechtbank.

“De vrouw koos de kant van haar zoon en wou hem onttrekken aan de discussie, maar dat lukte niet en het liep uit de hand.”

In het tumult deelden twee inspecteurs serieus in de klappen en liepen verwondingen op. Ook in de combi en het politiecommissariaat bleven de moeder en de zoon zich blijkbaar agressief gedragen. Y.T. bleek onder invloed van alcohol op het moment van de feiten.

Buitensporig geweld

In de rechtbank vorderde de openbare aanklager één jaar effectief, een geldboete en een rijverbod voor de twintiger, die geen onbekende is voor het gerecht.

Zijn moeder, die in het verleden al een werkstraf opliep, riskeert nu zes maanden cel en een geldboete. Y.T. hoopt op een straf met voorwaarden. De erkende zijn fout, maar zei dat ook de politie heel agressief was. “Maar het gaat niet meer gebeuren”, klonk het.

De twee politie-inspecteurs vragen de rechtbank een schadevergoeding van elk 1.500 euro. “We spreken hier immers van buitensporig geweld op de politie”, aldus hun advocaat meester Thomas Bailleul. Vonnis op 23 mei.