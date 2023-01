Moeder en dochter veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor belaging

Een 54-jarige Indiase uit Middelkerke en haar 38-jarige dochter zijn door de Brugse strafrechter veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel voor belaging. M.M. bestookte haar ex-partner met verwijtende berichten, vaak van homofobe aard. Voor bedreigingen werden ze vrijgesproken.

De feiten begonnen nadat het slachtoffer naar India was verhuisd. M.M. stuurde in de loop van 2017 talloze berichten vol scheldtirades en verwijten, vaak van homofobe aard. In de haatberichten werd bovendien regelmatig gedreigd met fysiek geweld. M. kon blijkbaar niet verkroppen dat haar ex-partner een relatie zou zijn begonnen met een andere man. Ook de klanten van zijn reisbureau werden lastiggevallen.

Volgens procureur Joke Vandegehuchte pleegde ook M.’s dochter uit een eerdere relatie dezelfde feiten, weliswaar in mindere mate. Voor beide beklaagden werden straffen met uitstel gevorderd, omdat het OM geen weet had van nieuwe feiten. De burgerlijke partij pleitte echter dat het slachtoffer twee maanden geleden op straat nog werd aangevallen en bespuwd.

schuldenberg

De verdediging stelde dat het slachtoffer zich steeds voordeed als een succesvol zakenman, maar wel alles op de naam van zijn vrouw zette. Toen hij in 2016 naar India vertrok, bleef M. daardoor naar eigen zeggen achter met een schuldenberg van 120.000 euro. “En dan komt ook dat overspel nog uit. Je zou voor minder berichten sturen”, aldus haar advocate. Volgens de verdediging zou de man zelf ook dreigende taal geuit hebben.

Ook de verdediging van haar dochter S.C. vroeg tevergeefs de vrijspraak, omdat ze geen slechte intenties zou gehad hebben. De Oostendse trok zich volgens haar advocate enkel heel erg het lot van haar moeder aan. “Ze hebben zelf overwogen om een klacht neer te leggen voor oplichting”, klonk het.