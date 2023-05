‘Modelburger’ krijgt tien maanden cel met uistel voor vier messteken aan nieuwe vriend van ex

Een 51-jarige Oostendenaar is in beroep veroordeeld tot tien maanden cel met uitstel voor een poging tot doodslag op de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. Hij stak de man vier keer met een groot keukenmes.

Oostendenaar Jean-Jacques G. wou op 23 mei 2020 zijn twee jongste kinderen ophalen bij zijn ex in Brugge. J.S., de nieuwe vriend van zijn ex-partner. Die wou dat hij enkel zijn oudste zoon zou meenemen omdat daar problemen mee waren. De jongen zou samen met vrienden 50.000 euro hebben gestolen van een Albanese bende.

G. wou er echter niets van weten en vertrok opnieuw naar Oostende. J.S. reed hem achterna met de zoon en bij het huis van G. in Oostende ontstond er een nieuwe discussie. J.S. liet de zoon achter in Oostende, maar nu was het G. die met zijn zoon opnieuw koers zette richting Brugge. Hij nam meteen ook twee keukenmessen mee. In Brugge kwam het tot een aanvaring tussen de twee.

Wettige zelfverdediging

Nadat J.S. wist dat zijn rivaal twee messen bij had, ging hij in zijn garage een halter halen en stormde op de auto van G. af. Hij vernielde de achterruit en G. stapte uit. De twee raakten verwikkeld in een vechtpartij en vielen samen in de auto, waarbij J.S. op G. terechtkwam. Die laatste had het keukenmes in zijn hand en trof hem vier keer, waarvan drie keer in de halsstreek. J.S. raakte als bij wonder niet levensgevaarlijk gewond.

G. vluchtte naar huis en het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachte kon thuis opgepakt worden. G. werd in Brugge veroordeeld voor poging tot doodslag, maar volgens de rechter was er ook sprake van uitlokking door J.S. G. kreeg 18 maanden cel met uitstel. In beroep gaat hij voor de vrijspraak omdat er volgens zijn advocaat sprake is van wettige zelfverdediging.

Blanco strafblad

“J.S. begon zelf het gevecht. Hij had ook enkel die messen bij om zich te beschermen, tegen J.S. maar ook tegen die Albanezen”, pleitte zijn advocaat Stijn Leliaert. “Hij is een modelburger met een blanco strafblad. Zelfs zijn ex-vrouw had geen slecht woord over hem. Hij is louter uit de auto gestapt toen de ruit werd ingeslagen om te vluchten.”

Procureur-generaal Peter De Smet zag dat anders. “Jij bent diegene die naar hem rijdt met twee messen, dus jij bent de provocateur! Bovendien: als je één keer steekt, is het gevecht gedaan. Waarom steek je dan vier keer?” Van wettige zelfverdediging is er dus volgens hem geen sprake, over de uitlokking twijfelt hij.

“Want ook door eerst van Brugge naar Oostende te rijden, kan dat gezien worden als een eerste uitlokking.” Dat hij te voet wou vluchten, vond procureur-generaal De Smet absurd. “Als ik in mijn auto zit en mijn achterruit wordt ingeslagen, start ik mijn wagen en rij ik zo snel mogelijk weg. Jij ziet er me toch geen Usain Bolt uit die zo hard kan weglopen?”

Maffia

Daarnaast geloofde hij ook het verhaal van de Albanese maffia niet. “Daar is nooit een dossier van opgemaakt, zelfs geen klacht wegens bedreigingen. De Albanese maffia zit trouwens in Albanïe, niet in Brugge. Daar zitten er hoogstens een paar die dat denken.”

Volgens de procureur-generaal was G. gewoon in zijn eer als vader gekrenkt omdat zijn liefdesrivaal hem wees op de vaderlijke plichten tegenover zijn zoon en een tweede keer toen die in Oostende bij zijn huis hem een tweede maal de les kwam spellen.

Ook het hof geloofde het verhaal van de wettige zelfverdediging niet, maar milderde de straf wel naar tien maanden cel met uitstel en een effectieve boete van 400 euro. (OSM)