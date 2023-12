Misnoegd over sluitingsuur: dertiger timmert manager Oostends restaurant in elkaar en krijgt vier maanden cel

Omdat de zaak ging sluiten en hij duidelijk nog geen zin had om naar huis te gaan, takelde een 32-jarige Tieltenaar de zaakvoerder van een Oostends restaurant toe met vuistslagen. Dat levert H.R. nu vier maanden cel en 400 euro boete op.

De Afghaanse man zat op 26 mei vorig jaar op het terras van restaurant Jilles langs de Albert I-promenade in Oostende. Toen een serveerster hem kort voor 23 uur kwam vertellen dat de zaak ging sluiten, schoot dit bij H.R. in het verkeerde keelgat. De dertiger deed moeilijk, maar leek in eerste instantie te vertrekken. Maar niet veel later dook hij opnieuw op en haalde hij een vijftal keer met zijn rechtervuist uit naar de manager. Die kreeg meerdere slagen in het gezicht.

“Zinloos geweld”

Volgens het slachtoffer had H.R. tijdens de afranseling een sleutel in de handen. Toch hield hij aan de feiten slechts lichte verwondingen over. Zijn laptop en gsm raakten wel beschadigd. Camerabeelden wezen uit dat H.R. uit het niets toesloeg. “Dit was brutaal, zinloos en lukraak geweld”, klonk het in het vonnis. De beklaagde stuurde zijn kat naar het proces. Eerder kwam hij ook niet opdagen voor een verhoor. (AFr)