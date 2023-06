Mislukte inbraak in Knokse villa kan leden van Chileense bende tot vier jaar cel opleveren

Vier leden van een Chileense inbrekersbende riskeren voor de Brugse strafrechtbank tot vier jaar effectieve celstraf voor een mislukte inbraak in Knokke-Heist.

Op 6 december vorig jaar ging bij een golfterrein in Knokke het inbraakalarm van een villa af. De politie stelde vast dat het raam van de achterdeur en een raam op de eerste verdieping ingeslagen waren. Camerabeelden toonden hoe drie mannen op professionele wijze de woning hadden proberen binnen te dringen. “Ze droegen identieke schoenen en kledij om verwarring te zaaien”, verduidelijkte procureur Lode Vandaele.

In de buurt van de feiten werd een gehuurde Citroën C5 aangetroffen. Aan het stuur zat Veronica C. (30). De Chileense was haar neven Cristian (28), Nicolas (29) en Alexis C. (28) aan het opwachten. “Deze bende kwam vanuit Chili speciaal naar België afgezakt om feiten te plegen”, aldus Vandaele. Telefonieonderzoek linkte de bende bovendien aan een gelijkaardige inbraakpoging op 5 december in Wallonië.

Familiebezoek

Veronica C. kijkt aan tegen 30 maanden effectieve celstraf. Haar advocate drong aan op mildheid. “Ze kwam op familiebezoek naar Europa, maar liet zich overhalen door haar neven”, pleitte meester Nadia Lorenzetti. “Ik kwam op vakantie en om de streek te leren kennen”, zei de vrouw zelf. De drie neven kwamen niet opdagen voor het proces en riskeren elk vier jaar cel. De rechtbank doet uitspraak op 22 juni. (AFr)