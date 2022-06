Mislukte handtasroof in Brugs park levert voorwaardelijke celstraf op

Een 24-jarige Bruggeling en zijn 22-jarige vriendin hebben voor de Brugse rechtbank respectievelijk 30 en 37 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor een mislukte handtasroof en diverse diefstallen.

Op 28 november overvielen Kimberly D. (22) en haar vriend Gregory G. (24) een 62-jarige vrouw in het Brugse Astridpark. Het koppel probeerde haar handtas te stelen, maar de vrouw verzette zich hevig en sloeg zo hard met haar paraplu dat die afbrak. Hierop sloegen de twee op de vlucht. Op een sjaal en de afgebroken paraplu werd DNA aangetroffen van Kimberly D., die ook door het slachtoffer herkend werd bij een fotoconfrontatie.

Onderzoek wees uit dat D. een week eerder ook al twee diefstallen had gepleegd tijdens haar job als poetsvrouw. In Oostkamp en Brugge ging ze in totaal met 235 euro aan de haal. Van Gregory G. werd na de feiten in het Astridpark geen DNA aangetroffen, maar volgens procureur Jochen Van Aalst stond zijn schuld buiten kijf. “De beklaagden zijn as thick as thieves, zoals ze in het Engels toepasselijk zeggen. Zij doen alles samen.”

G. werd ook nog schuldig bevonden aan diefstal van vier flessen Kasteelbier en een pak raclettekaas in een Brugse supermarkt. De twee hebben allebei al een flink gevuld strafregister. (AFr)