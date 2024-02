Mislukte carjacking in Brugge mondt uit in wilde achtervolging

Een 22-jarige Fransman riskeert voor de Brugse rechtbank dertig maanden cel voor een mislukte carjacking in Brugge. Een autoruil lag aan de basis van de feiten.

Gewapend met een pistool joeg Onesime N. op 1 februari vorig jaar een bestuurder uit diens Volkswagen Golf op de Burg in Brugge. Hij kroop achter het stuur van de wagen, die hij evenwel niet aan de praat kreeg. Het slachtoffer sleurde N. opnieuw uit de wagen, die na een schermutseling de benen nam.

Spijkermat stopt carjacker

De man uit het Noord-Franse Auby ging er samen met een kompaan vandoor in een Renault Clio. De politie kreeg de vluchtauto op de E17 in Marke in de gaten waarna zich een wilde achtervolging ontspon. Die eindigde ter hoogte van de Industriezone LAR in Rekkem, waar de politie een spijkermat over de weg had gelegd.

N. en zijn kompaan vluchten te voet weg uit de auto en konden ontkomen. Enkel N. kon geïdentificeerd worden. Hij liet donderdag verstek gaan voor zijn proces.

Een autoruil zou aan de basis hebben gelegen van de feiten. N. had zijn Golf geruild voor de Mercedes van het slachtoffer. De Mercedes stond evenwel als gestolen geseind, waarna N. zijn Golf met geweld probeerde terug te pakken.

De uitspraak volgt op 7 maart. (AFr)