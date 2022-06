Mini Cooper scheurt door Brugse binnenstad met 287 xtc-pillen aan boord: eigenaar krijgt voorwaarden opgelegd

Een 21-jarige man uit Knokke heeft voor de Brugse rechtbank de gunst van de probatieopschorting gekregen nadat zijn Mini Cooper onderschept werd met 287 xtc-pillen aan boord.

Op 29 april zag de politie kort na middernacht een Mini Cooper aan hoge snelheid door de Brugse binnenstad scheuren. Bij controle van de boordpapieren viel een zak met 287 xtc-pillen uit het handschoenenkastje. Zowel de bestuurder als de passagier kwamen uit de lucht gevallen en stelden dat de wagen niet van hen was. De bestuurder, X.K. (20) uit Blankenberge, had wel een bankkaart met uitvouwbaar mesje op zak.

Zelf aangegeven

Niet veel later kwam de eigenaar van de wagen, S.C. (21) uit Knokke, zich aangeven bij de politie. Hij gaf toe dat de pillen van hem waren. Volgens procureur Lode Vandaele was in het stof van de wagen “Z8” geschreven, de naam van een Brugse jongerenbende. “En dat bezorgt met een slecht gevoel”, stelde hij.

De advocate van S.C. drong aan op een voorwaardelijke straf. “Mijn cliënt heeft spontaan bekend en dat siert hem”, pleitte ze. “Maar 287 pillen zijn geen winkeltje, maar een supermarkt”, kaatste de rechter de bal terug. De procureur vroeg zich voorts af waarom S.C. op het moment van de feiten op hotel in Brugge verbleef. “Gewoon om te chillen”, haalde hij de schouders op.

De rechter legde S.C. donderdag geen straf op maar enkel een resem probatievoorwaarden. Voor bezit van het mesje moet X.K. 50 uur werkstraf uitvoeren.

(AFr)