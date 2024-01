Miljoenen witgewassen voor criminelen, maar Oostendse ‘Marchand Brothers’ vragen de vrijspraak: “Familie werd met de dood bedreigd”

Sporttassen vol cash, luxewagens en zelfs het IRA: het strafdossier rond de Oostendse tweelingbroers Peter en Rudolf Marchand leest als het script van een gangsterfilm. De 71-jarige zakenlui zouden op twaalf jaar tijd liefst 120 miljoen euro hebben witgewassen voor Ierse criminelen. Maar op hun proces in Brugge gaan ze voor de vrijspraak. “Mijn cliënt werd onder druk gezet. Zijn familie werd met de dood bedreigd”, klonk het.

Het gerecht had de flamboyante broers Peter, Rudolf en wijlen Armand (hij stierf in mei 2021 en wordt dus niet vervolgd, red.) Marchand al langer in het vizier, toen speurders op 18 juni 2019 huiszoekingen uitvoerden op verschillende locaties in Brugge, Knokke en Oostende. Ook in het penthouse van de ‘Marchand Brothers’ in het Oostendse Europacentrum viel de politie binnen en er werden ook zes luxewagens, waaronder Bentleys en een Maserati’s, in beslag genomen.

Tussen 2007 en 2019 zou Peter Marchand liefst 113 miljoen euro, afkomstig uit illegale sigarettenverkoop, hebben witgewassen voor Engelse en Ierse criminelen. Toen hij in 2015 op vakantie ging, zou broer Rudolf 7 miljoen euro voor zijn rekening hebben genomen. Sporttassen vol Britse ponden werden overhandigd op de parking van een McDonald’s-restaurant en vervolgens voor euro’s omgeruild in een Brussels wisselkantoor. Toen Peter Marchand in de hoofdstad tegen de lamp liep met een sporttas vol geld, ging het gerecht tot actie over.

In november 2022 werden de zelfverklaarde ‘keizers van Oostende’ samen met zes vennootschappen en nog tien andere personen naar de Brugse strafrechtbank doorverwezen op verdenking van witwas, lidmaatschap van een criminele organisatie en fiscale fraude.

Levensloop

Op het proces schetste procureur Pascal Week de levensloop van de flamboyante broers. “Van uitbaters van cafés met kansspelen klommen ze op tot zakenlui die graag grote sier maakten in Oostende”, stelde hij. De broers hadden een lucratieve handel in sigaretten, verkochten het limonademerk Appletise aan Coca-Cola en lanceerden hun eigen cavamerk Don Jaime. Ze reden rond met Maserati’s en Bentleys, droegen altijd een kostuum en in 1991 trokken ze in op de bovenste verdieping van het Europacentrum.

“Veel schone schijn, want de broers leefden niet in grote luxe”

Maar de broers hielden er volgens het parket dus ook minder frisse praktijken op na. Ze zouden niet enkel geld hebben witgewassen voor criminelen, maar ook contacten hebben “gefaciliteerd”. Toch was er volgens het OM heel veel “schone schijn” mee gemoeid. “De broers leefden eigenlijk niet in grote luxe”, verraste de procureur. “Peter leeft zelfs van een minimumpensioen.” De verdediging knikte instemmend: “Die Bentleys waren twintig jaar oud.”

Peter Marchand zou de spil zijn geweest in de praktijken en zat vier maanden in voorhechtenis. Voor de witwaspraktijken riskeert hij drie jaar celstraf met uitstel, zijn broer Rudolf een jaar cel met uitstel. Daarnaast riskeren ze ook nog een zware celstraf en 1,8 miljoen euro boete voor cavazwendel. Op de dag van de invallen nam de douane in Brugge en Oudenburg in totaal bijna 70.000 liter cava in beslag, waarop geen accijnzen werden betaald.

Onder dwang

Joachim Meese, de advocaat van Peter Marchand, drong aan op de vrijspraak voor witwas. “Mijn cliënt moest geld witwassen onder dwang van Ierse criminelen”, pleitte hij. “Indien hij weigerde zouden ze het IRA op zijn familie afsturen om hen te vermoorden. Het lijkt iets uit een film, maar het verklaart wél waarom hij dit allemaal deed. Uit de telefoontaps blijkt duidelijk zijn grote onderdanigheid.” De procureur deed het verhaal af als een leugen.

Rudolf Marchand vroeg eveneens de vrijspraak voor witwas. “Hij wist helemaal niet waarmee zijn broer bezig was”, pleitte meester Luc Arnou. “Hij heeft één keer op vraag van Peter drie sporttassen met geld van een Engelse man in ontvangst genomen in Brussel. Het omwisselen gebeurde in een officieel kantoor, waardoor hij geen argwaan had.” Voor de cavazwendel vroeg Peter Marchand een straf met uitstel, zijn broer Rudolf de vrijspraak.

De overige beklaagden riskeren tot twee jaar cel, meestal met uitstel, voor de witwas. De meesten vragen zelf de vrijspraak. Vijf beklaagden, onder wie twee Litouwers, moeten zich ook nog verantwoorden voor illegale sigarettenhandel. In 2019 nam de douane in verschillende loodsen meer dan 12 miljoen sigaretten en ruim 21.000 kilo tabak in beslag. Daarbij zouden ruim vier miljoen euro aan accijnzen ontdoken zijn. Daarvoor riskeren ze celstraffen tot 5 jaar en geldboetes van meer dan 40 miljoen euro.

De rechtbank doet uitspraak op 28 februari. (AFr)