Militairen lachen ‘met cowboyhoed’ van veertiger en worden met keukenmes bedreigd

Een 49-jarige man uit Oostduinkerke riskeert zes maanden cel en 1.200 euro boete omdat hij twee beroepsmilitairen met een keukenmes bedreigde aan de ingang van danscafé De Viking. Dat gebeurde nadat de militairen R.D. eerst hadden uitgelachen omwille van zijn cowboyhoed. “Ik weet niet wat me bezielde om daarna zo te reageren”, zegt R.D.

De feiten deden zich voor in de nacht van 23 december vorig jaar in Oostduinkerke. R.D. (49) en zijn gezelschap waren eerst langs geweest op de kerstmarkt in Oostduinkerke en hadden daar al jenever gedronken. Toch beslisten ze om daarna nog naar The Possé te gaan om nog wat verder te drinken. Van daaruit ging het verder naar danscafé De Viking, waar ze de nacht wilden afsluiten.

Bedreiging met keukenmes

“Op de weg van The Possé naar De Viking raakte R.D. aan de praat met de twee slachtoffers, beiden militairen”, sprak de procureur. “Tijdens de wandeling lieten beiden zich nogal lacherig uit over de hoed die R.D. droeg. Er ontstond een handgemeen waarna de slachtoffers verder gingen naar De Viking en R.D. huiswaarts trok. Naar eigen zeggen wou hij thuis blijven om een sigaret te roken maar zat hij zonder en keerde daarom terug naar De Viking. Daarbij graaide hij wel een keukenmes mee en haalde dat tevoorschijn aan de ingang. Daar werden beide slachtoffers ook bedreigd, maar zij konden hem makkelijk overmeesteren tot de politie kwam. R.D. mag dan wel flink onder invloed geweest zijn, en zijn strafverleden dateert al van 1998, dit zijn ernstige feiten. Ik vraag zes maanden cel en 1.200 euro boete.”

Gelachen met cowboyhoed

De advocaat van R.D. vroeg om mildheid. “Het gebeurde in de kerstperiode en tijdens het uitgaan droeg R.D. een opvallende cowboyhoed. Dat was voor de twee anderen blijkbaar reden genoeg om hem uit te lachen. Het gaat om militairen, die bleven spotten. Toen R.D. zich daaraan stoorde kreeg hij zelf een vuistslag te verwerken. Daarop ging hij naar huis maar omdat hij zonder sigaretten zat en die in De Viking te verkrijgen waren keerde hij terug. Met het keukenmes inderdaad. Een domme beslissing, maar hij zou het mes nooit gebruikt hebben. Dat bewijst het feit dat hij die mannen niet opzocht buiten de zaak, die gesloten was. Pas toen hij door hen weer benaderd werd, toonde hij het mes waarna hij alweer een vuistslag kreeg en overmeesterd werd. We vragen een werkstraf.” Vonnis op 15 september. (JH)