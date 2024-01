“Milieuregels overtreden met openbaar geld”: monsterboete dreigt voor bedrijf dat wegwerkzaamheden uitvoerde in Staden

Een bedrijf dat tussen 2015 en 2017 grote wegwerkzaamheden uitvoerde in Staden, riskeert nu een boete van 320.000 euro. Het bedrijf zou daarbij vervuilde aanvulgrond gebruikt hebben. Het parket spreekt van een verregaande minachting voor de milieuregels. “En dit bovendien grotendeels met openbaar geld.”

Tussen 2015 en 2017 werden in onder meer de Statiestraat, Ieperstraat en Vredestraat gescheiden rioleringsstelsels aangelegd. Uit bodemstalen genomen onder toezicht van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM bleek in 2018 dat de grond onder afvalcode 999 viel, de zwaarste categorie. Dergelijke grond mag niet gebruikt worden als bouwstof of bodem en moet naar een erkende verwerker.

“Bovendien werd bij stalen van gelijkaardige werken in Koekelare in 2016 ook vervuilde grond ontdekt, dit berust niet op toeval”, zei de procureur. “Het bedrijf heeft willens en wetens de regels aan zijn laars gelapt uit winstbejag.”

Risico

De gemeente Staden, het Vlaams Gewest, Aquafin en Fluvius stelden zich allen burgerlijke partij tegen het bedrijf. Ze vroegen simpelweg om de grond terug te herstellen. “Staden vraagt niet meer dan dat het afval terug verwijderd wordt”, zei de advocaat die de gemeente vertegenwoordigde.

“Er is een risico op bodemverontreiniging. We zijn er niet gerust in en voelen ons ronduit bedrogen. We vragen dat dit herstel door een andere firma gebeurt want het vertrouwen is uiteraard weg.”

Volgens de advocaat van het bedrijf is een herstel echter niet nodig. Hij beroept zich op een uitzondering in de wetgeving. “Mijn cliënt heeft een deel van de afgegraven grond meegenomen naar zijn site in Zedelgem om die uit te drogen en vormvast te maken.”

Interpretatie

“Door die bewerking en het toevoegen van een bindmiddel, overschrijdt de grond inderdaad de waarden voor sanering maar dit wil niet zeggen dat alles er terug uit moet. De omliggende grond is niet aangetast. Het vormvast maken van de grond zorgt er bovendien voor dat het wel toegelaten is om die te verwerken”

De burgerlijke partijen gingen niet akkoord met de interpretatie van het ‘vormvast’ maken van de grond. “Dit gaat normaal om bewerkingen als bakstenen of beton maken, hier is dit niet van toepassing.”

Het bedrijf riskeert een monsterboete, de twee zaakvoerders elk zes maanden cel en 32.000 euro boete. Vonnis op 19 februari.