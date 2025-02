Mildere straf voor man die moeder (70) pillen liet binnensmokkelen in Brugge gevangenis

Een 49-jarige Gentenaar heeft van de rechter tien maanden cel gekregen nadat hij zijn 70-jarige moeder een grote hoeveelheid medicatie liet binnensmokkelen in de gevangenis. Bij verstek had P.F. nog twaalf maanden cel gekregen.

L.V. bracht op 17 januari 2022 in de Brugse gevangenis een bezoekje aan haar zoon P.F. (49). Achteraf bleek die een zak met 86 pillen bij zich te hebben. De Gentenaar ontkende dat hij de pijnstillers en angstremmers van zijn moeder gekregen had. Hij beweerde zelfs dat hij de zak op vraag van een cipier had opgeraapt om door te geven aan een andere gedetineerde.

Ontkend

De procureur noemde het verhaal van P.F. ongeloofwaardig. Hij en zijn moeder waren immers eerder al eens tegen de lamp gelopen voor het binnensmokkelen van medicatie. Op haar proces ontkende de 70-jarige L.V. dat ze iets doorgaf aan haar zoon. “De fouille gebeurde pas een uur na het bezoek”, stelde haar advocaat. “Praktisch is het ook moeilijk om zo’n hoeveelheid pillen snel in iemand zijn hand te duwen.”

L.V. kreeg in maart vorig jaar acht maanden cel. Haar zoon P.F. kwam niet opdagen voor zijn proces en kreeg bij verstek twaalf maanden cel. Na verzet kreeg de man een nieuw proces waarna de Brugse correctionele rechtbank zijn celstraf donderdag met twee maanden minderde. (AFr)