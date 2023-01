Mildere straf voor betrokkenheid bij carjacking in Gistel

Een 47-jarige Brit heeft voor de Brugse strafrechtbank 37 maanden cel gekregen, waarvan een jaar effectief, voor zijn aandeel in een carjacking langs de E40 in Gistel. Edward H. en zijn kompanen deden zich daarbij voor als agenten.

Op 4 maart 2018 kwam op de E40 in Gistel een Audi A6 naast de Audi S3 van het slachtoffer rijden. De inzittenden zwaaiden met iets dat leek op een politiebadge waarop het slachtoffer zich op de pechstrook parkeerde. Terwijl hij op vraag van de “politie” zijn handen op de vangrail plaatste, gingen de daders er met zijn wagen vandoor.

Ook meerdere inbraken

Onderzoek wees uit dat Edward H. (47) en zijn twee neven het slachtoffer al vanaf Mannekensvere achtervolgd hadden. De drie Britten van Ierse origine konden samen met een Ier en een Welshman ook nog aan diverse inbraken in dezelfde periode in het Antwerpse gelinkt worden. Onder andere in Schelle en Schilde drongen ze woningen binnen en in een Brantano-filiaal in Gent gingen ze er vandoor met een paar schoenen en kledij.

Blanco strafblad

In april 2019 kreeg Edward H. voor zijn aandeel in de zaak bij verstek 37 maanden effectieve gevangenisstraf. Na zijn arrestatie tekende de Brit verzet aan waardoor hij een nieuw proces kreeg. Op de zitting van 16 december betwistte hij de feiten niet. De verdediging stuurde met succes aan op een mildere straf. De rechtbank hield rekening met het blanco strafblad van H. en op de tijd die sinds de feiten verstreken is. (AFr)