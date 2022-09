Mildere straf in beroep voor vrouw (62) die drie jaar lang broer opgesloten hield in kamertje

De 62-jarige Rina D. uit Waregem, die drie jaar lang haar broer opgesloten hield in een klein kamertje in het Torenhof, is in beroep veroordeeld tot een iets lichtere straf. Ze krijgt zes maanden met uitstel in plaats van tien en de 5.000 euro morele schadevergoeding is gehalveerd. “Hij is vooral blij dat het achter de rug is en dat het gerecht hem geloofde”, zegt advocaat Mathieu Desmet voor slachtoffer Kurt D. (59).

De feiten waarvoor Rina D. nu ook in beroep voor veroordeeld is, zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. De vrouw nam een zestal jaar geleden haar intrek in de woning van haar broer in de wijk Torenhof in Waregem. Het boterde echter nooit helemaal goed tussen broer en zus en sinds 2018 sloot Rina Kurt op in zijn slaapkamertje van 2,5 bij 3 meter.

Hij had er enkel een matras, een nachttafel en een kleerkast. Rina plaatste er zelfs een draagbaar toilet zodat hij zo min mogelijk uit zijn kamer moest komen. Een mogelijkheid om zich te wassen was er al helemaal niet. Ze veranderde de sloten en verstopte de sleutel en nam zijn bankkaart, rijbewijs en identiteitskaart af.

Kurt mocht enkel sporadisch nog eens naar buiten, maar sinds 1 maart 2021 zat hij 24 uur per dag opgesloten in zijn kamertje. Hij kreeg nog één keer per dag eten en twee flesjes water van een halve liter. Op het laatste kreeg hij zelfs geen warme maaltijd meer, enkel nog boterhammen met choco. Op 21 maart ontsnapte Kurt door het raam met aan elkaar geknoopte lakens.

De zoon van Rina betrapte hem echter, gaf hem een klap en sloot hem weer op. Een dag later ontsnapte hij definitief. Kurt verbleef een maand in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis van Waregem om te bekomen.

“Mijn cliënt is blij dat hij erkenning krijgt van het gerecht en dat ze hem geloven”, zegt Kurts advocaat Mathieu Desmet. “De verminderde strafmaat maakt hem eigenlijk niet veel uit, hij is vooral blij dat het achter de rug is. Hij woont nog steeds in hetzelfde huisje en krijgt nog begeleiding, maar houdt zich sterk.”

Ook meester Bram Elyn, die Rina D. verdedigde, is tevreden met de uitspraak. “We zijn uiteraard blij met de strafvermindering, maar ook mijn cliënt wil de zaak nu achter zich laten.” (JF)

Lees ook…

Kurt (58) drie jaar lang in eigen huis opgesloten door zijn zus: “Moest al langer uit die hel ontsnapt zijn maar was bang”