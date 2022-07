Milde straf voor vrouw die elektrische fiets van politieman aan commissariaat Koekelare steelt: “Deed het uit verveling”

Een 39-jarige vrouw uit Koekelare kreeg van de strafrechter een milde straf na het plegen van meerdere diefstallen. Nadat R.M. gearresteerd werd nadat ze aardbeien, drank en tuinbeelden stal ging ze uit wraak een elektrische fiets van een politieman op het commissariaat stelen.

Omdat ze nog maar in april veroordeeld werd in Brugge legde de rechter haar enkel een extra celstraf van 6 maanden met uitstel op. Haar kompaan liet verstek en kreeg 1 jaar cel met uitstel en 800 euro boete.

De feiten dateren van 20 juli vorig jaar in Diksmuide. Alles begon toen een man in zijn zetel televisie zat te kijken en opeens vanuit zijn raam een vreemd gezelschap zag voorbijwandelen: R.M., F.V. en nog een man. Ze duwden een winkelkar voort en een van hen reed op de fiets die net gestolen was van de man.

Hij belde uiteraard onmiddellijk de politie. Die nam het drietal mee naar het commissariaat voor verhoor. “Daar bleek dat ze met de winkelkar gestolen spullen vervoerden”, sprak de procureur. “Het ging om fruit zoals aardbeien en groenten uit de Carrefour, drank zoals bier en cola en enkele tuinbeelden. Vreemde diefstallen, en na verhoor mochten ze beschikken. R.M. echter trok na haar verhoor onmiddellijk naar de afgesloten koer van het politiecommissariaat.”

Stelen uit verveling

“Daar klom ze over de omheining van de fietsenstalling, forceerde het slot en stal een dure elektrische fiets van een politieman. Alles stond op camerabeelden en de politie ging op zoek naar R.M. Ze werd ’s anderendaags gearresteerd en de fiets werd gevonden. Ze zei te stelen uit wraak en uit verveling.”

Volgens haar advocaat begreep R.M. haar feiten nadien zelf niet. “Het lijkt wel een plot uit een Dumb & Dumber film”, sprak die.

