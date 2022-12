Milde straf voor vader die zoontje op kerstavond tegen autoraam sloeg

Een 39-jarige man uit Diksmuide heeft met twaalf maanden cel met uitstel een milde straf gekregen voor geweld tegen zijn partner en hun achtjarig zoontje. Hij greep de jongen bij de keel en sloeg hem met zijn gezicht tegen het autoraam. De rechter hield rekening met het feit dat het gezin zich intussen verzoende.

De feiten gebeurden op kerstavond vorig jaar en waren tragisch. De politie werd er opgeroepen voor intrafamiliaal geweld en trof er een vrouw aan met gehavend gezicht en een achtjarig jongetje, aan het beven van de schrik. Even voordien was papa J.G. door het lint gegaan. “Ze brachten kerstavond samen door maar J.G. kampte met een alcoholprobleem en had opnieuw te veel gedronken”, sprak de procureur. “Er ontstond discussie en hij gaf de vrouw enkele klappen die daarop haar spullen pakte en het zoontje in de wagen zette. In een poging van spijt nam ook J.G. plaats in de auto. Toen het jongetje weigerde uit te stappen greep hij hem vast bij de heel en bonkte hij zijn hoofd tegen het autoraam.” De opgetrommelde politie kreeg te maken met een bijzonder weerspannige J.G. die nog de bril van een politieman vernielde.

Goeie papa

J.G. zat twee maanden in de cel en herstelde zijn relatie. ““e zijn nog steeds samen en wonen terug samen”, sprak de vrouw die hem kwam steunen. “Hij is echt wel een goeie papa, als hij niet drinkt. Het contact met zijn zoontje hebben we stilaan weer opgebouwd en is helemaal terug goed.” Daarop sprak de rechter J.G. aan. “Besef je wel hoeveel geluk je hebt dat je vrouw en kind je dit vergeven?” Door verzachtende omstandigheden kreeg J.G. nu een celstraf van twaalf maanden met uitstel onder voorwaarden. Hij moet zich laten begeleiden voor zijn alcoholprobleem. (JH)