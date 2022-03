Milde straf voor twintiger uit Diksmuide na vondst speed in onderbroek

Een 27-jarige man uit Diksmuide heeft vier maanden cel met uitstel gekregen nadat hij in Oostende betrapt werd met een aanzienlijke hoeveelheid speed in zijn onderbroek. De verklaring van J.D.: “ik vond de drugs aan een boom en elke man steekt dat dan in zijn onderbroek.”

De feiten dateren van 8 mei vorig jaar in Oostende. De 27-jarige J.D. uit Diksmuide viel de politie op omdat hij zich verdacht gedroeg. Hij leek weg te gaan voor een controle en zich naar de bosjes te begeven. De politie hield hem tegen voor een fouille.

In zijn onderbroek werd een bolletje speed en een paxon speed gevonden, goed voor in totaal 37,9 gram speed. Daarop legde J.D. een bizarre verklaring af. “Ik ben naar Oostende gekomen om een goed plaatsje uit te zoeken om te vissen. Plots moest ik echter plassen.”

“Ik ging naar een boom en vond daar het zakje met de drugs. Zoals elke jongen heb ik die drugs in mijn onderbroek gestopt om ze later thuis goed te bekijken.”

8.000 euro

De politie geloofde er geen snars van en hield daarna een huiszoeking bij hem. Daar werd nog wat cannabis gevonden en wat hormonale producten. J.D. verscheen eerder al voor de politierechter omdat hij op dezelfde dag zijn auto had bestuurd onder invloed van verdovende middelen om naar Oostende te gaan.

Hij kreeg er een fikse straf voor. Nu kreeg hij vier maanden cel met uitstel en 8.000 euro boete, waarvan 6.400 euro met uitstel.

