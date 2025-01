Milde straf voor twintiger die optreedt als ‘fixer’ in drugdeals

Een 25-jarige man uit Koksijde heeft twaalf maanden cel met uitstel gekregen voor zijn betrokkenheid bij de verkoop van cocaïne in Veurne en Koksijde. Zelf ziet E.J. zich niet als verkoper, maar als ‘fixer’.

De 25-jarige man werd op 10 oktober 2023 betrapt nadat de politie bezig was met een onderzoek naar een andere verdachte. Uit diens verhoor kwam aan het licht dat E.J. instond voor de cocaïnedeals, dat bleek ook uit berichten op zijn gsm. “Daarna werd ook E.J. opgepakt voor verhoor en ook op zijn gsm werden verschillende druggerelateerde berichten gevonden, van de periode tussen juli en oktober 2023”, duidde de procureur. “Hij ontkende eerst alles met klem, maar gaf later toe een ‘fixer’ te zijn, waarbij hij als tussenpersoon fungeerde tussen leveranciers en afnemers. Hij ontkent wel dat hij er ooit geld voor kreeg, en dat hij dat zelfs pertinent weigerde. Hij kreeg er wel wat coke voor in ruil. Voor ons is dat minstens mededaderschap aan verkoop.”

Volgens ziin advocaat was E.J. enkel een fixer. “Hij heeft altijd geld geweigerd voor de drugs, maar liet zich af en toe in natura betalen. Hij zat toen in een slechte periode en had geen contact meer met zijn ouders, maar intussen is zijn gebruik volledig gestopt en is het contact hersteld.”

Hij kreeg nu twaalf maanden cel met uitstel en 8.000 euro boete, waarvan 1.600 euro effectief. (JH)