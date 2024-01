“Mijn volgende straf is een levenslange”: twee jaar cel voor overvaller die directielid en cipier Brugse gevangenis met de dood bedreigde

Een 33-jarige Antwerpenaar, die 20 jaar uitzit voor een overval met fatale afloop, heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar cel gekregen omdat hij een directielid en cipier van de Brugse gevangenis met de dood bedreigde. “Mijn volgende straf is een levenslange, maar daar heb ik vrede mee”, schreef Roberto P.

Van oktober 2020 tot september 2021 verbleef P. op de afdeling voor langgestraften in de gevangenis van Brugge. Eind 2021 arriveerden daar een brief en twee kaartjes waarin P. de afdelingsdirecteur en een cipier in niet mis te verstane bewoordingen met de dood bedreigde. “Einde straf 2030 tic tac”, stond er te lezen.

Of: “Ik zal mijn straf helemaal uitzitten, maar daarna kunnen jullie niets meer doen. Ik denk aan niets anders en tel de dagen af. Mijn volgende straf is een levenslange voor wat ik met jullie ga doen. Ik heb daar vrede mee.”

Gijzeling

P. zit momenteel 20 jaar cel uit voor een brutale overval op een blinde zeventiger ruim 14 jaar geleden in Borgerhout. Het slachtoffer bezweek een maand na de feiten aan zijn verwondingen. De gerechtspsychiater omschreef P. als een narcist met psychopathische neigingen. Als minderjarige belandde P. ook al in een gesloten instelling voor een moordpoging op een Joodse jongen en de gijzeling van een vriend, die hij ook mishandelde.

Ook tijdens zijn opsluiting veroorzaakte P. al de nodige problemen, waaronder zelfs brandstichting. Hij verhuisde al een tiental keer van gevangenis en verblijft momenteel in Leuven Centraal. Voor de bedreigingen aan het adres van de twee personeelsleden van de Brugse gevangenis vroeg de procureur een jaar effectieve celstraf. Maar de rechtbank gaf hem dinsdag het dubbele. Aan de beide slachtoffers moet hij elk 1.000 euro morele schadevergoeding betalen.

Onderbroek

Naast de bedreigingen werd P. ook schuldig bevonden aan inbreuken op de wapenwet. Op 7 september 2021 trok hij naar een zitting van de tuchtcommissie met in zijn onderbroek een sok met daarin een glazen flesje deodorant. Hij gaf toen onomwonden toe dat dit een wapen betrof.