“Mijn kinderen zouden van hun jeugd moeten genieten maar zijn al anderhalf jaar bezig met bagger”: vader haalt op rechtbank uit naar voyeuristische stiefvader

Een 53-jarige man uit Kortrijk is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld voor voyeurisme, bezit en verspreiding van kinderporno. Hij nam en deelde zelfs foto’s van de blote benen van zijn stiefdochter. Dat was duidelijk niet naar de zin van de vader van het meisje. “Ik hoop dat hij beseft wat hij van haar heeft afgenomen”, klonk het.

In het kader van een onderzoek naar kinderporno belandden de speurders ook bij de Kortrijkzaan. Er konden tal van chatberichten gevonden worden waarin kinderpornografische foto’s met anderen werden uitgewisseld. Die gingen ook gepaard met seksueel getinte gesprekken waaruit kon afgeleid worden dat hij ook fantaseerde over seks met zijn minderjarige stiefdochter. Hij stuurde zelfs een foto van haar blote benen rond. “Wansmakelijke fantasieën”, vond advocaat Bram Vercouter. “Gelukkig zijn die een halt toegeroepen.” “Anderhalf jaar beheerst dit al mijn gezin en mijn kinderen”, aldus de biologische vader. “Een jaar lang wist ik niet precies waarover het ging en is alles geminimaliseerd. Tot ikzelf en ook mijn kinderen het dossier konden inkijken. Terwijl ze zouden moeten genieten van hun jeugd, hun eerste lief, uitgaan, studeren, zijn ze bezig met perversiteiten. Mijn dochter wil zelfs niet meer gaan zwemmen. Te horen welke fantasieën haar stiefvader over haar had, was echt shockerend.”

Begeleiding

Op de gsm van de Kortrijkzaan konden 1.103 foto’s en 761 filmpjes met minderjarige meisjes gevonden worden. “De verontrustende berichten gingen nooit over de minderjarige stiefdochter”, verdedigde advocate Tess Ampe hem. “Maar hij ziet de ernst in en laat zich al begeleiden.” Ze vroeg de rechter die begeleiding als voorwaarde bij een voorwaardelijke celstraf te voorzien. Dat gebeurde ook. De rechter veroordeelde hem tot een celstraf van 2 jaar, maar die blijft volledig voorwaardelijk als hij strikt de opgelegde voorwaarden naleeft. (LSi)