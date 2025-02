“Mijn broek zakte af tijdens het spelen”: fikse celstraf voor aanranding 4-jarig meisje in Blankenbergs café

Zijn broek was deels uit en naast hem stond het slachtoffer, huilend en zonder slipje. Tóch ontkende een 42-jarige Bredenaar dat hij het toen 4-jarige meisje had aangerand. De rechtbank hechtte evenwel geen geloof aan zijn uitleg.

Op 16 juni vorig jaar dronk beklaagde T.D. een pintje in een café in Blankenberge. Toen de uitbater terugkeerde van het toilet zat zijn dochtertje niet meer op haar plaats. Het viel hem op dat de deur naar het privégedeelte gesloten was, wat niet de gewoonte was. In de keuken trof de man uiteindelijk zijn dochtertje aan. Het shirtje en slipje van het huilende meisje waren uit, terwijl de beklaagde naast haar stond met deels afgezakte broek.

De zwaar beschonken T.D. sloeg op de vlucht, maar werd staande gehouden door de cafébaas. Het meisje vertoonde verwondingen aan de onderrug en het oog. Tijdens zijn verhoor beweerde de Chinese Bredenaar dat hij alleen wat gespeeld had met het kind. Naar eigen zeggen had hij haar ‘gekieteld’ en hadden ze ‘samen Indische liedjes gezongen’. Dat zijn broek open stond, ontkende hij.

Het Openbaar Ministerie vroeg dertig maanden effectieve celstraf en verwees naar het DNA-spoor dat werd aangetroffen tussen de navel en de schaamstreek van het meisje. De vader stelde zich burgerlijke partij. “Mijn dochter is sinds die feiten niet meer in haar normale doen”, stelde hij. Een schadevergoeding wou hij niet. “Ik wil alleen dat gerechtigheid geschiedt. Hij hoort thuis in de cel.”

Vonnis

Op zijn proces bleef T.D. zijn onschuld staande houden. “Door zijn benevelde toestand heeft hij wellicht iets te hardhandig omgesprongen met het meisje, maar hij had zeker geen seksuele bedoelingen”, pleitte meester Ellen Eneman. Volgens de verdediging was de broek van T.D. tijdens het spelen per ongeluk afgezakt omdat hij pas naar het toilet was gegaan.

Meester Eneman vroeg tevergeefs een straf met probatievoorwaarden en verwees daarbij naar het zware alcoholprobleem van T.D. De Brugse strafrechtbank achtte de man evenwel schuldig en veroordeelde hem maandag tot dertig maanden effectieve celstraf. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. (AFr)