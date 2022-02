Middelkerkse tennisclubs vrijgesproken voor subsidiefraude bij organisatie internationale toernooien

De tennisclubs van Westende en Middelkerke zijn samen met hun voormalige eigenaar vrijgesproken voor schriftvervalsing en subsidiefraude bij de organisatie van internationale tennistoernooien.

De vermeende onregelmatigheden kwamen aan het licht toen een hoofdscheidsrechter die destijds aankaartte bij toenmalige oppositieraadslid Jean-Marie Dedecker (LDD). Die legde een klacht neer bij de onderzoeksrechter waarna een gerechtelijk onderzoek volgde. Dat legde volgens het parket subsidiefraude en schriftvervalsing bloot bij de organisatie van drie tennistoernooien tussen 2014 en 2016. “We hebben ons bij het onderzoek niets aangetrokken van partijpolitiek”, benadrukte procureur Peter Vercauteren.

Volgens het parket werden in 2016 vier facturen vervalst om de kosten kunstmatig op te drijven en zo meer subsidies te krijgen van de gemeente Middelkerke. Dat jaar moest het toernooi trouwens uitwijken naar Gistel door gekibbel over een vermeende bouwovertreding. Ook zou bij een van de toernooien een naam op de lijst met officials zijn geplaatst, terwijl de man in kwestie helemaal geen scheidsrechterdiploma had.

Onnozel

De procureur drong aan op een principiële straf voor de clubs en hun toenmalige eigenaar Danny V. (56), maar de verdediging vroeg volmondig de vrijspraak. “Er werden nooit strafbare feiten gepleegd”, stelde advocate Charlotte Verkeyn tijdens de pleidooien. “Tegenover elke factuur stond een werkelijke prestatie. Toen er uitgeweken moest worden naar Gistel waren er nu eenmaal heel wat extra uitgaven nodig. De gemeente eist hier 6.000 euro terug. Dat is vier procent van het totaal toegekende bedrag. Het zou toch onnozel zijn om hiervoor dergelijke toeren uit te halen.”

De rechtbank oordeelde dat er inderdaad onvoldoende bewijzen zijn en sprak de beklaagden vrij op basis van twijfel. “De clubs hebben zich volledig correct en legitiem georganiseerd. Ze hebben alles in het werk gesteld om omvangrijke tennisevents naar best vermogen te laten doorgaan.” Volgens meester Verkeyn had alles te maken met politieke spanningen tussen Danny V., toen nog gemeenteraadslid voor N-VA, en Jean Marie Dedecker, tegenwoordig burgemeester van Middelkerke.”

“Donatienne Ryckbost, advocate van de clubs, ging nog een stapje verder. “Dedecker misbruikt de juridische procedures om politiek te voeren. Met als resultaat dat de tennissport dood is in Middelkerke.”

