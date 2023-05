Middelkerkse petanqueclub wordt voor duizenden euro’s lichter gemaakt: voormalige voorzitter en ondervoorzitter komen weg met milde straf

De voormalige voorzitter en ondervoorzitter van de Middelkerkse petanqueclub De Zeemeermin zijn voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan misbruik van vertrouwen. De twee maakten de club minstens 9.000 euro lichter, maar hebben dat zelf altijd ontkend. Ze komen weg met een milde straf, maar moeten het ontvreemde bedrag wel terugbetalen.

E.G. (61) uit Nieuwpoort en G.P. (36) uit Koksijde werden in 2016 aangesteld als respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de petanqueclub De Zeemeermin in Middelkerke. Volgens het parket misbruikten ze hun functie en drukten ze tussen begin 2017 en halfweg 2018 minstens 9.000 euro achterover. De club zelf raamde het nadeel op 19.000 euro. “Door het verdwijnen van die sommen werd de werking van deze kleine sportclub helemaal ontwricht”, verduidelijkte de advocaat van de club.

Geen facturen

De procureur verduidelijkte dat E.G. en G.P. herhaaldelijk geld van de clubrekening haalden zonder dat ze daar een reden toe hadden. Zo kochten ze voor zichzelf bijvoorbeeld een abonnement aan van De Lijn. Van andere aankopen of uitgaven, zoals schoonmaakprestaties, konden ze geen facturen voorleggen. De twee verklaarden tijdens het onderzoek dat ze altijd in het belang van de club hebben gehandeld.

In november vorig jaar kwam het duo niet opdagen voor zijn proces. Via de media kregen ze echter lucht van de zaak waarna ze alsnog een advocaat inschakelden. Ze vroegen beiden de vrijspraak en herhaalden dat ze niets onwettigs deden. “Ook volgens de boekhouder van de vzw is alles correct verlopen”, benadrukte advocaat Bram Elyn.

Toch achtte de rechtbank de twee schuldig. E.G., die al een strafblad had, riskeerde een effectieve celstraf maar kreeg woensdag drie maanden celstraf met uitstel. G.P., die nog geen veroordelingen had opgelopen, komt weg met de eenvoudige schuldigverklaring. De rechtbank legde dus geen straf op en hield daarbij rekening met het tijdsverloop sinds de feiten. Aan de petanqueclub moeten de twee samen 9.210 euro schadevergoeding betalen. (AFr)