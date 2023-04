Middelkerkenaar die slapende vrouw in sofa betastte na spelletjesavond moet in therapie

Een 29-jarige Middelkerkenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank tien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor aanranding op de eerbaarheid van een 28-jarige vriendin. K.S. moet onder meer in therapie voor zijn seksuele problematiek.

Op 18 september 2021 hield K.S. een spelletjesavond bij hem thuis. Achteraf bleef een 28-jarige vriendin op de sofa slapen. Terwijl zijn eigen vriendin in bed lag te slapen begaf K.S. zich naar de woonkamer waar hij zijn gast aan de geslachtsdelen betastte. “Daarna kroop hij terug in bed bij zijn hoogzwangere vriendin”, aldus de procureur.

Het slachtoffer vertelde achteraf aan de vriendin van K.S. wat er gebeurd was. Tijdens zijn proces betwistte de twintiger de feiten niet. Hij drukte ook zijn spijt uit. “Na zijn vrijlating heeft hij zich perfect aan de voorwaarden gehouden”, pleitte zijn advocaat. “Zo volgt hij therapie voor zijn seksuele problematiek. In de gevangenis werd hij trouwens zélf slachtoffer van zedenfeiten.”

Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij in de zaak en kreeg 1.000 euro morele schadevergoeding toegekend. De vrouw is volgens haar advocaat nog altijd in behandeling. (AFr)