Middelkerkenaar die huisgenote neerstak met aardappelmes mag gevangenis verlaten

Een 61-jarige Middelkerkenaar heeft in de Brugse rechtbank vijftien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor slagen aan zijn huisgenote.

Op 15 juli 2021 kreeg Bernard T. het in zijn studio in Middelkerke zwaar aan de stok met zijn huisgenote. T. had immers ontdekt dat zij tijdens het winkelen zonder zijn toestemming extra geld afhaalde met zijn bankkaart.

Misbruik van vertrouwen

De vrouw zou tijdens de ruzie drie keer naar T. hebben gespuwd waarna zijn stoppen doorsloegen. De zestiger greep naar een aardappelmesje en stak de vrouw twee keer in de schouder. Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar.

De Franstalige man werd opgepakt en verklaarde dat de vrouw tijdelijk bij hem was ingetrokken. In ruil zou ze hem helpen met klusjes. Maar de vrouw maakte misbruik van zijn vertrouwen en gaf met zijn bankkaart 3.600 euro uit aan dameskleding.

Poging doodslag

De onderzoeksrechter hield T. aan op verdenking van poging tot doodslag, maar omdat er van een oogmerk om te doden geen sprake bleek, werd hij enkel vervolgd voor opzettelijke slagen en verwondingen.

De verdediging vroeg met succes om de celstraf te beperken tot de voorhechtenis van intussen bijna zeven maanden. T. moet na zijn vrijlating onder meer in behandeling voor zijn drankprobleem. (AFr)