Middelkerkenaar die agent met broekriem te lijf ging in politiecel krijgt zes maanden cel

Een 43-jarige Middelkerkenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen voor weerspannigheid en slagen aan de politie.

Op 6 maart vorig jaar alarmeerde K.V. zelf de hulpdiensten met de valse melding dat hij een overdosis pillen had ingenomen. Toen de politie arriveerde aan zijn appartement probeerde V. meteen een slag uit te delen aan een agent. Hij ging verbaal agressief te keer en zwaaide ook wild met zijn armen. Daarbij raakte hij meermaals het hoofd van een agent.

Verbaal en fysiek agressief

Amper een week later plukte de politie de Middelkerkenaar van straat om in de cel te ontnuchteren. Opnieuw ging hij verbaal en fysiek agressief te keer en probeerde hij agenten te slaan en te schoppen.

Op 23 juni was het opnieuw prijs en maakte V. amok in Petit Paris in Oostende. Bij zijn arrestatie schopte hij een agente tegen het scheenbeen. In de politiecel sloeg hij ook nog met zijn broekriem naar haar collega.

Blanco strafblad

Tijdens zijn verhoor gaf V. de schop tegen het scheenbeen toe, maar het incident met de broeksriem kon hij zich naar eigen zeggen niet meer herinneren.

V. kwam niet opdagen voor zijn proces. De rechtbank hield rekening met zijn blanco strafblad. De getroffen agenten kregen in totaal 600 euro schadevergoeding toegekend. (AFr)