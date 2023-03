Middelkerkenaar die agent in maag schopte tijdens arrestatie krijgt acht maanden celstraf

Een 39-jarige Middelkerkenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank acht maanden effectieve celstraf gekregen voor weerspannigheid en slagen aan de politie. M.E. was lang niet aan zijn proefstuk toe. “Hij werd als kind misbruikt door een politieagent”, pleitte zijn advocaat.

Op 29 juli vorig jaar snelde de politie naar een hoogoplopende burenruzie in Middelkerke. M.E. stond in ontbloot bovenlijf met tuinmeubelen te gooien en keerde zich tegen de politie. Hij probeerde een kopstoot te geven en schopte een hoofdinspecteur in de maag. Een andere agent schopte hij tegen de linkerdij. De agenten namen M.E. uiteindelijk in een wurggreep en boeiden hem aan de enkels.

Procureur Jochen van Aalst vroeg tijdens de pleidooien twee jaar cel voor M.E., die tussen 2017 en 2021 liefst vijf keer werd veroordeeld, onder meer voor slagen aan agenten, weerspannigheid, verboden wapendracht en bendevorming. “Maar de beklaagde trok uit deze eerdere veroordeling geen enkele les”, stelde van Aalst.

Onverwerkt jeugdtrauma

M.E. gaf de feiten ten aanzien van de politie toe. “Mijn cliënt kampt met een onverwerkt jeugdtrauma”, pleitte advocaat Frederick Spaey. “Als vijfjarige werd hij misbruikt door een politieagent en als hij een uniform ziet wordt het trauma getriggerd. Voorts heeft hij ook problemen met een schommelend testosterongehalte. Eigenlijk zou hij psychiatrisch begeleid moeten worden.”

M.E. stond ook terecht voor belaging van zijn buren, maar daarvoor werd hij vrijgesproken. “Het kwam van beide kanten”, pleitte meester Spaey. “Nu de buren weg zijn, is de rust er teruggekeerd.” Volgens de rechtbank is het onvoldoende aangetoond dat E. zijn buren herhaaldelijk lastigviel. (AFr)