Meulebekenaar al voor elfde keer betrapt op teveel alcohol achter het stuur

“Ik heb eindelijk ingezien dat ik een probleem had, zo kon het niet blijven duren.” Een 42-jarige automobilist uit Meulebeke sloeg voor de politierechtbank mea culpa. Hij stond er voor de 11de keer terecht omdat hij teveel alcohol op had achter het stuur. “Ik was stomdronken”, gaf hij eerlijk toe.

Op 20 mei 2022 liep bij de politie vanuit een café een telefoontje binnen dat iemand dronken in zijn Fiat kroop. Op basis van de nummerplaat reed een politiepatrouille naar de woning van D.D. De agenten konden hem nog net waggelend zien thuiskomen. De motorkap van zijn auto had nog warm, zelf was hij duidelijk dronken en weigerde hij een ademtest.

Ontwenningskliniek

“Na een ruzie met mijn vriendin”, aldus D. “Begin juni liep ik nog eens tegen de lamp. Toen besefte ik dat het zo niet verder kon. Die boetes blijven maar komen. Ik gaf mijn job op en liet me enkele maanden in een ontwenningskliniek opnemen. Nu heb ik opnieuw een job en verplaats me overal met de fiets. Ik herpakte me maar besef wel dat het verleden me nog blijft achtervolgen.”

Het zorgde er voor dat hij al voor de elfde keer voor de politierechtbank stond. De eerste keer gebeurde dat al in 2006.Van de politierechter kreeg D.D. ondanks zijn elfde verschijning nog de kans om te bewijzen dat hij (verder) op het goede pad is. In het beste geval kan hij vermijden dat hij rij-ongeschikt wordt verklaard. Een boete en een rijverbod volgen sowieso. (LSi)