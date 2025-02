Metaaldief krijgt strafvermindering omdat het niet bewezen is dat hij politie bedreigde

Een Roemeens bendelid die betrokken was bij een hele resem diefstallen bij schroothandelaars, metaalbedrijven en langs spoorwegen, ziet in beroep zijn straf dalen van zeven naar drie jaar. Het hof acht het niet bewezen dat hij de politie bedreigde met een wapen.

De bende opereerde vooral ’s nachts en nam vaak ruimschoots de tijd voor de diefstallen van vooral koper, staal, zink en mazout, maar ook een drietal vrachtwagens. Ze opereerden ook overal in het land, zoals in Ieper, Brugge, Beringen, Marchin en Dendermonde. Zo stalen ze onder meer een ton koper. Bij feiten in Ieper waren de daders liefst zeven uur in de weer om vervolgens met een volgeladen, gestolen truck het terrein te verlaten. Bij een betrapping op heterdaad in Dendermonde richtte een bendelid een vuurwapen op de politie. Zo konden de daders ontkomen. Maar die laatste ging in beroep tegen zijn straf van zeven jaar cel. Toma T. werd gevat op 18 september 2023. Maar volgens zijn advocate, was hij slechts de chauffeur van de helper van de bende. Ze betwiste ook dat hij in Dendermonde met een vuurwapen had gezwaaid. Volgens de procureur-generaal hoefde dat zelfs geen vuurwapen te zijn, maar was het evengoed een koevoet. “Er moet immers een reden zijn geweest waarom de politie zich terugtrok. Bovendien was meneer ook niet het ‘dutske’ van de bende. Dit waren geen prutsers! Dit was een vereniging van ‘heavy metal-fans’ die ons land vereerde met een bezoek.”

Maar T. was stellig en zei nooit een voorwerp vast te hebben gehad toen de politie hen betrapte. Het hof gaf hem het voordeel van de twijfel en sprak hem daarvoor vrij. Meteen daalde ook de straf van zeven naar drie jaar cel. (OSM)