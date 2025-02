“Met zoveel promille geraakt helft van bevolking niet eens in auto”: man (39) crasht met wagen en blijkt wel héél veel gedronken te hebben

De Brugse politierechter heeft een 39-jarige automobilist een geldboete en rijverbod opgelegd nadat de man een verkeersongeval veroorzaakte in Oostkamp onder invloed. De dertiger kroop achter het stuur met maar liefst met 2.58 promille in het bloed. En dat hoge percentage verbaasde ook zijn advocaat.

De lokale politie van Oostkamp werd op 26 mei om 4 uur ’s ochtends ter plaatse gevraagd nadat een wagen gecrasht was. De bestuurder van de wagen, een 39-jarige man, raakte met de wagen eerste enkele betonblokken en kreeg door de klap uiteindelijk ook een klapband.

Bij controle bleek de dertiger met wel héél veel alcohol achter het stuur te zijn gekropen. Op het moment van de crash was er maar liefst 2.58 promille bloed in zijn lichaam, terwijl slechts 0.50 promille is toegestaan. Ook de vriendin van de man was in de wagen aanwezig.

Uitspraak

Ook de advocaat van de man was verbaasd over dat hoge percentage. “Mijn cliënt viel zelf bijna van zijn stoel toen ik hem alles uitlegde”, vertelt de advocaat. “Want eerlijk, met zo’n hoog percentage ben je normaal gezien helemaal van de wereld. Het grootste deel van de bevolking geraakt niet eens tot in de auto.”

De dertiger moet een geldboete van 1.600 euro betalen en mag 2,5 maanden niet met de wagen rijden.