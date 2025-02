Met gestolen auto van vader over kop: “Blijkbaar helpen rijverboden en boetes niet, dus is een celstraf op zijn plaats”

Met de auto die hij van zijn vader had gestolen en zonder rijbewijs, ging een 26-jarige automobilist op oudjaar 2022 in Deerlijk overkop. Voor de Kortrijkse politierechtbank dreigt nu zelfs een celstraf. Zijn vader vraagt 16.400 euro schadevergoeding want zijn eigen autoverzekering betaalt niet.

Door tal van vorige veroordelingen verblijft Tjorven L. op vandaag in de cel. Hij mocht door eerdere verkeersinbreuken en veroordelingen op 31 december 2022 ook niet met een auto rijden maar deed dat toch. Hij pikte de wagen van zijn vader maar ging er in Deerlijk mee over kop. Resultaat: auto volledig verloren en meer dan 16.000 euro schade.

Geen gordel, geen rijbewijs en dronken

“Hij droeg geen gordel, had geen rijbewijs en had 2,2 promille alcohol in het bloed”, stelde de openbare aanklager vast. “Hij brengt zichzelf en anderen in gevaar. Blijkbaar hebben de vorige straffen niet geholpen. Een celstraf zal dat misschien wel doen.”

Advocaat Carl Defuster betwistte de inbreuken niet. “Hij is het spoor bijster geweest en heeft een alcohol- en agressieprobleem gehad”, klonk het. “Maar sinds hij in de cel verblijft, zijn de ogen open gegaan. Hij kijkt tegen een grote schuldenberg aan maar zal na zijn vrijlating meteen beginnen werken.”

Hij vroeg de politierechter geen celstraf op te leggen. Een boete en een rijverbod zullen wellicht onvermijdelijk zijn. Vonnis op 20 februari.

