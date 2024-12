Met enkelband en drugs op Kortrijkse Sinksenfeesten: “Leven nu wél opnieuw op de rails”

Zijn enkelband maakte duidelijk dat hij al was veroordeeld, toch dook een 27-jarige man uit Zwevegem op de Kortrijkse Sinksenfeesten met drugs op zak op. Meer zelfs: uit zijn gsm bleek dat hij nog altijd een handeltje dreef. “Maar ondertussen is hij drugsvrij”, aldus zijn advocate Kelly Decaluwé.

Op 27 mei 2023 sprak iemand de patrouillerende agenten op de Sinksenfeesten aan omdat iemand op een evenement vertoefde met wit poeder op zak. Na controle bleek J.D. cannabis en twee soorten designerdrugs bij zich te hebben. Onderzoek van zijn gsm maakte duidelijk dat hij het spul ook verkocht. En dat nadat hij in 2020 al was veroordeeld voor drugshandel en daarom een enkelband droeg. “Was die veroordeling dan niet genoeg als signaal”, wilde de rechter wel eens weten. “Ik vertoefde nog altijd in dezelfde, verkeerde vriendenkring”, legde D. uit. “Maar nu is hij drugsvrij, volgt begeleiding, woont bij zijn moeder en werkt”, aldus Kelly Decaluwé. “Kortom: hij heeft zijn leven opnieuw op de rails.”

Ze vroeg de rechter een straf met begeleidende voorwaarden op te leggen, of een werkstraf. “Zodat hij zijn begeleiding kan verderzetten en zijn job kan behouden.” De openbare aanklager vorderde een celstraf van achttien maanden, een boete van 8.000 euro en de verbeurdverklaring van 1.020 euro drugsgeld. Vonnis op 15 januari. (LSi)