Met 3,61 promille niet wakker te krijgen achter het stuur: “Petekindje was net geboren”

Amper wakker te krijgen en met 3,61 promille alcohol in het bloed. Zo zat een automobilist uit Harelbeke achter het stuur van zijn auto. Hij kreeg daarvoor van de politierechtbank een boete van 1.600 euro, een rijverbod van twee maanden en een alcoholslot voor één jaar.

Op 10 oktober 2021 liep bij de politie de melding binnen dat er iemand roerloos achter het stuur zat in de Deerlijksestraat in Kortrijk. Toen de agenten ter plaatse kwamen, bleek de man te slapen en niet wakker te krijgen. Er kwam zelfs een ambulance aan te pas. Uiteindelijk slaagden de hulpverleners er na hevig schudden toch in de Harelbekenaar te wekken. Hij bleek maar liefst 3,61 promille alcohol in het bloed te hebben. “Volledig van de kaart”, zo omschreef de openbare aanklager zijn toestand.

Hij zag meteen zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken. “Die dag was zijn petekind geboren en had hij inderdaad stevig gefeest”, gaf zijn advocaat toe. Hij liep zowel in 2011 als in 2017 al een veroordeling voor alcoholintoxicatie op. De politierechter zag zich daarom genoodzaakt de installatie van een alcoholslot te verplichten voor 1 jaar. (LSi)